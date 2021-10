Schrems-Pürbach: Arthur & Claire VON STEFAN VÖGEL

Ab 4. November sind die beiden „SOKO Kitzbühel“-Stars Kristina Sprenger und Ferry Öllinger in der berührenden Komödie „Arthur & Claire“ auf der Bühne des Wald4tler Hoftheaters zu sehen.

Arthur hat mit dem Leben abgeschlossen. Die letzte Nacht vor seinem Termin in der Sterbeklinik möchte er stilvoll in einem Hotel in Amsterdam verbringen.

Doch die laute Musik der jungen Claire im Nachbarzimmer wirft seine Pläne durcheinander. Als er sich beschweren will bemerkt er, dass auch sie sich umbringen will. Das Schicksal verführt beide zu einer lebensbejahenden Nacht, die doch noch alles verändern kann.



„Arthur & Claire“ ist eine Geschichte, die das das Leben zweier Menschen auf schicksalhafte Art und Weise zusammenführt und das Publikum anregt, über die schönen Seiten des Lebens nachzudenken. Angst und Ausweglosigkeit werden plötzlich zu einer unbändigen Lust auf Leben!

Mit: Kristina Sprenger und Ferry Öllinger

PREMIERE: 4. November 2021 um 19:30 Uhr

WEITERE SPIELTERMINE:

05., 06., 07. (16:00), 11., 12., 13., 14. (16:00), 18., 19., 20. November 2021

Vorstellungsbeginn ist 19:30 Uhr, Sonntagsvorstelllungen beginnen um 16:00 Uhr.

Regie: Christine Wipplinger

Bühne: Anke Zisak und Martin Gesslbauer

Kostüme: Alexandra Burgstaller

Licht: Dominik Herout

Musik: Moritz Hierländer

Rechte: Thomas Sessler Verlag

Koproduktion Wald4tler Hoftheater mit Bühnen Berndorf

WALD4TLER HOFTHEATER

3944 Pürbach 14 I Tel. 02853 784 69

office@hoftheater.at

www.hoftheater.at