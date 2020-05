Heidenreichstein: Ab sofort wieder Anmeldungen und Buchungen möglich!

Es gibt die diesjährige Sommerakademie Motten in einer neuen Variante: Wir verschieben – mit Einverständnis der SeminarleiterInnen – Seminare, Kulturfahrten und Veranstaltungen von 15.5. bis 12.7.2020 in Spätsommer, Herbst und einige ins Jahr 2021 – Letzteres betrifft vor allem die Kulturfahrten und Reisen, die Eröffnungsfeier, den Workshop „Lust am Spielen“ mit Nadja Maleh und den Workshop „Ideenfindung und Kreativität“.

Einige wenige Seminare müssen wir leider absagen. Die Kulturfahrten und Reisen 2021 finden an ähnlichen Terminen wie 2020 statt.

Die Seminare Mitte Juli bis Ende August 2020 bleiben voll im Programm.

Die angemeldeten Seminarteilnehmer*innen werden über die Verschiebungen einzeln informiert, der neue Seminarplan (reicht teilweise bis ins Jahr 2021) ist ab sofort auf unserer Website unter www.sommerakademiemotten.at/programm/ zu finden, wird versendet und sobald wie möglich als Flyer verteilt. Ab Dienstag, 5. Mai 2020, werden wieder alle Anmeldungen bearbeitet! Man kann sich per E-Mail unter alf.krauliz@ideen-ei.com oder postalisch unter Sommerakademie Motten, Motten 33, 3860 Heidenreichstein, anmelden.

Bisherige Buchungen bleiben aufrecht, wir würden uns sehr freuen, wenn Du den neuen Termin wahrnehmen könntest. Bitte teile uns deinen Entschluss mit. Wenn Du nicht teilnehmen willst/kannst, erstatten wir Dir den einbezahlten Seminarbeitrag zurück oder Du erhältst auf Wunsch einen Gutschein in Höhe des bezahlten Betrags für die Sommerakademie 2020 bzw. 2021. Ihr helft uns natürlich, wenn ihr die Einlage ruhen lässt.

Bitte vergesst nicht auch eure Quartiere (um-) zu buchen!

Wir werden auf jeden Fall bei allen Seminaren und Wanderungen auf die notwendige Sicherheit Obacht geben (bitte Mund-Nasen-Schutz mitbringen) und wir sorgen im Gelände für zusätzliche Toilettenanlagen und Waschbecken. Getränke, Obst, Kekse etc. nimmt man sich bitte selbst mit.

In der Kreativität lernt man mit jeder Situation umzugehen und auch durchzuhalten.

Natürlich gehen wir bei unseren Verschiebungen davon aus, dass keine weiteren Verbote von Mitte Juli bis in den Oktober für Kleinveranstaltungen wie Seminare, Wanderungen, Vorträge, etc. erlassen werden. Dann müssen wir neuerlich verschieben oder absagen. Natürlich würden auch die eingezahlten Seminarbeiträge rückerstattet werden.

Die Sommerakademie Motten gibt es seit 19 Jahren und es wird sie noch länger geben! Es geht ums Engagement, um die Inhalte. Noch nie haben so viele gesagt, dass sie bei der Stange bleiben. „Jetzt erst recht“. Danke!

Auf ein Gutes! xund bleiben und xund herkommen!

Herzliche Grüße, Alf Krauliz & Team

Veranstaltungen von 16. Juli bis 11. Oktober 2020

– inklusive Verschiebung von Mai und Juni auf Sept./Okt./bzw. 2021

Bestehende Termine:

Pantomime und Körpertheater Cook/Hlava DO-SO 16.-19.7.2020

Waldviertler Aktivtage–BURN Krauliz&Co. MI-SO 22.-26.7.2020

Lebendiges Malen B. Brodegger FR-SO 31.7.-2.8.2020

Schamanismus B. Schaffner DO-SO 6.-9.8.2020

Holz – Schöner Schnitzen O. Schöner DO-SO 13.-16.8.2020

Schauspielworkshop Roland Düringer DO-SO 20.-23.8.2020

Krahuletz-Museum zum Angreifen FR 21.8.2020, 18 Uhr

Archäologiewalk mit Alf Krauliz & Co SA 22.8.2020

Drehbuch/Kabarett F. Schindelecker FR-SO 28.-30.8.2020

Neue Termine:

Ton – Form – Feuer Keramikworkshop DO-SO 13.-16.8.2020

Vortrag Erdstallforschung O. Chichocki FR 4.9.2020, 19.30 Uhr

Selbsthypnose und Trance mit A. Krupka SA-SO 5.-6.9.2020

Fotosafari im Waldviertel A. Biedermann 11.-13.9.2020

Vernissage “Best of Lost Places“ 12.09.2020, 20 Uhr

Konzert Diknu Schneeberger „Gibsy Rebell“ 18.9.2020, 19.30 Uhr

Schreiben mit Thomas Sautner 19./20.9.2020

Waldbaden mit Angelika M. Gierer SA-SO 26.-27.9.2020

Wildkräutergarten mit Eunike Grahofer 3 /4.10.2020

Silberschmuckworkshop W. Eyb/Puchinger 8.-11.10.2020

ABGESAGT:

Buchbinden Anneliese Juriatti

Songwriterworkshop mit Eddie Luis

Gitarrenworkshop mit Diknu Schneeberger

Fix verschobene Veranstaltungen auf 2021:

Schauspielworkshop Nadja Maleh 22.-24.5.2021

Eröffnung Sommerakademie Moten 2.6.2021

Kulturfahrt Gärten/Schlösser A. Krauliz & Co. 3.7.2021

Mit dem Boot auf der Moldau A. Krauliz 23.7.2021

Kultur-/Abenteuerfahrt Joglland 31.7.-1.8.2021

Fahrt Elbsandstein/Riesengebirge 26.-29.8.2021

Ideenfindungsseminar A. Krauliz 3.-5.9.2021

Sommerakademie Motten, Dr. Alf Krauliz, Königsegggasse 5/9, 1060 Wien, http://www.sommerakademiemotten.at/