„Zauberhafter Adventbummel in Weitra“: Weitra steht für Adventzauber und das ist in diesem besonderen Jahr nicht anders. Hier tut sich was.

Gemütliches Bummeln steht in der mittelalterlichen Stadt im Vordergrund. Ein Spaziergang tut gut. Auf der Suche nach besonderen Geschenken wird man hier mit Sicherheit fündig. Die Handwerksbetriebe bieten Geschenksideen, Schönes aus der Region und Kunsthandwerk vom Feinsten. Die Unternehmen suchen gerne schöne Produkte zur Abholung zusammen, verschicken per Post oder liefern nach Vereinbarung. Nach dem Ende des Lockdown haben viele Geschäfte auch am Sonntag geöffnet.

Beim Zauberhaften Adventbummel in der Zeit vom 27. November bis zum 9. Jänner, ist vieles zu entdecken. Zwei kleine, aber feine Hüttendörfer geben einen Einblick in die unterschiedlichsten Adventbräuche Europas und lassen Adventstimmung aufkommen – auch außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten. Es gibt was zu rätseln und natürlich auch zu gewinnen…

Die idyllische Altstadt bietet neben zauberhaften Geschäften auch KUNST GEHT HEIM. Eine Ausstellung im öffentlichen Raum mit Platz für Installationen, Kunstspielen, Objekten und Bildern. Heuer zum Thema „dieTÜR!“ organisiert und umgesetzt von der Künstlerin Tatjana Zinner. Ein besonderes Highlight sind dabei „Die 3 Wächter der Zeit“ von Manfred Kielnhofer. Wer Lust hat, macht bei der Kunstschatzsuche mit und kann hier auch mit Glück eines von drei KUNST GEHT HEIM. Spielen gewinnen.

Hütten D.O.R.F

Schauhütten am Rathausplatz und am Kirchenplatz geben Einblicke in die oft spannenden, lustigen, skurrilen und liebenswerten Weihnachtsbräuche in Europa.

Mit Hüttendorf-Quiz für Groß und Klein!

Kunst@Advent

Ein Schwerpunkt des Zauberhaften Adventbummels ist der Kunst im öffentlichen Raum gewidmet.

Kunstprojekt WEITRA 2021 dieTÜR!

Mit Kunstschatz-Suche!

2021dieTÜR! | ARTus! (artusimpuls.at)

Weihnachts E.I.N.K.A.U.F.

Weitra hat schöne Geschäfte mit eigenständigem Angebot. Überzeugen Sie sich von der Vielfalt.

Advent G.E.N.U.S.S.

Der Genuss darf in der Adventzeit nicht zu kurz kommen. Im Rahmen des Möglichen (und Erlaubten) werden Sie unsere Gastronomiebetriebe verwöhnen.

Winter W.A.L.D.

Machen Sie einen winterlichen Spaziergang durch das schöne Gabrielental und finden Sie die Christbäume. Jeder ist herzlich eingel

Wichtel S.P.I.E.L.

Das Weitraer Christkind versteckt vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag fünf Geschenke in und um die Stadt.

Wunsch S.T.E.I.N.E.

Kleine und große Steinkünstler bemalen Steine. Wer einen Stein findet, darf seinen Fund gerne auf unserer Facebookseite Weitraer.Adventtage posten.

www.werk-stadt-weitra.com

Kunstprojekt „dieTÜR!“ KUNST GEHT HEIM

www.artusimpuls.at/2020dietuer