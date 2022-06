Zielgerade für Familienfreundlichkeit in Dietmanns Die Gemeinde ist auf der Zielgeraden zur familienfreundlichengemeinde.

Es fand dazu der Abschlussworkshop im Festsaal in Dietmanns statt. Das Zertifikat als familien- und kinderfreundliche Gemeinde rückt damit in greifbare Nähe.

„Viel wichtiger als das Zertifikat an sich ist mir in Dietmanns die Umsetzung familienfreundlicher und kinderfreundlicher Projekte. Das schweißt zusammen.“, meint Bürgermeister Harald Hofbauer. Nach leichter Verzögerung durch die Corona Pandemie im Prozess zur familienfreundlichen Gemeinde mit dem UNICEF Zusatzzertifikat kinderfreundliche Gemeinde, einigte sich die Bevölkerung auf zehn Projekte, die nun dem Gemeinderat vorgeschlagen werden.

„Uns liegt vor allem die Jugend sehr am Herzen. Sie ist die Zukunft von Dietmanns.“, ergänzt Petra Wälzl, Projektleiterin im Prozess. Bei der Erhebung des Ist-Zustandes, einem Jugendworkshop und einer Bürgerbefragung waren sich alle einig: Familienfreundlichkeit geht Alle in der Gemeinde etwas an und ist der Schlüssel für ein lebenswertes und lebendiges Dietmanns.

Beim Abschlussworkshop wurden die Ergebnisse der Workshops und der Befragung zusammengetragen und zehn Projekte erarbeitet, welche in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen. Die sogenannte „Zielvereinbarung“ wird nun in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Danach ist der Audit-Prozess, welcher durch die NÖ.Regional begleitet wird, abgeschlossen. Neben der Sportplatzreaktivierung wird unter anderem auch die Adaptierung des Spielplatzes, Ferienaktivitäten von der Bevölkerung für die Bevölkerung, eine Film- und Spielenacht, Wandertage für Familien und Erste-Hilfe Kurse für junge Eltern angedacht.

Das dazu passende Pressefoto:

Bildtext: Die Gruppe nach einem erfolgreichen Soll-Workshop

© Theresa Gerstorfer/NÖ.Regional

