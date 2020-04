Großdietmanns: Ein 57-Jähriger aus der Gemeinde 3950 Großdietmanns lenkte am 20.04.2020 gegen 11:00 Uhr den PKW Seat Ateca im Gemeindegebiet von 3950 Großdietmanns.

Dies auf der B41 von Altweitra kommend in Richtung Gmünd. Auf Höhe von Strkm. 12,600 wollte er nach links in Richtung Eichberg einbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte eine 64-Jährige aus der Gemeinde 2130 Mistelbach den PKW Renault Clio auf der LB 41 von Gmünd in Richtung Altweitra.

Der 57-Jährige übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden PKW der Frau und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW der Frau wurde nach der Kollision in den Straßengraben geschleudert. Der PKW des Mannes kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide PKW wurden schwerst beschädigt.

Die beiden Unfalllenker wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von der FF Eichberg geborgen.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at