Langau: Eine erfolgreiche erste Zusammenkunft zwischen der neuen Regionalberaterin Theresa Gerstorfer von der NÖ.Regional und Kleinregionsobmann der NÖ Kleinregion Thaya-Taffa-Wild Franz Linsbauer in Langau. DI Getrude Haumer, welche die Kleinregion bisher betreut hat, ist in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt.

„Wir haben uns über viele neue Ideen und Fördermöglichkeiten unterhalten und konnten uns so optimal für die Zukunft abstimmen“, sagt Franz Linsbauer nach dem Gespräch. Theresa Gerstorfer wird sich zukünftig unterstützend bei Projekten und Ideen in der Region einsetzen. „Ich habe die NÖ Kleinregion Thaya-Taffa-Wild durch Franz Linsbauer als sehr eigenständige und zukunftsorientierte Region kennengelernt und freue mich sehr darauf, wenn ich hier gebraucht werde.“, sagt Gerstorfer. Beim Gespräch wurde über erfolgreiche Projekte in der NÖ Kleinregion, wie die Kinderstube Langau und die Tagesbetreuungseinrichtungen in Pernegg und Weitersfeld gesprochen. Auch auf zukünftige Anknüpfungspunkte, wie die Vernetzung der Gemeinderäte in ihren Zuständigkeitsfeldern, die mögliche Themenfindung für die Themenbörse des Landes NÖ und Ideen für Dorferneuerungsprojekte wurde eingegangen. Alles in allem ein tolles und inhaltsreiches erstes Kennenlernen.

www.noeregional.at