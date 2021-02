Harmannsdorf: Am Freitag, den 05.02.2021 um 19:42 Uhr wurden die Feuerwehren Harmannsdorf & Matzelsdorf zu einer Fahrzeugbergung auf die B4 alarmiert.

Ein Fahrzeuglenker eines Rettungswagens wollte eigentlich nach Buttendorf abbiegen und Richtung Krems fahren, leider bog er zu früh in einen Feldweg ab. Dieser Feldweg endet aber in einem Acker was er zu spät wahr nahm uns so in diesem stecken blieb. Mit der Seilwinde unseres LFA-B befreiten wir unsere Befreundete Blaulichtorganisation und der Rettungswagen konnte seine Fahrt ohne Schäden am Fahrzeug fortsetzen. Zum Glück war auch kein Patient an Board.



Alarmierung durch: Florian Niederösterreich

Alarmierung über: Sirene und BlaulichtSMS

Alarmierungszeitpunkt: 19:42 Uhr – 05.02.2021

Einsatzart: T1 – Fahrzeugbergung

Einsatzort: B4 bei Harmannsdorf (Feldzufahrt)

Mannschaftsstärke: 16 Mitglieder

Fahrzeuge & Geräte: LFA-B & KLF-A

Einsatzdauer: ca. 30 Minuten

Eingesetzte Feuerwehren: FF-Harmannsdorf, FF-Matzelsdorf (11 Mitglieder)

Sonstige Einsatzkräfte:

keine

Fotos: FF-Harmannsdorf, Steininger Chr.

