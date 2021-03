Bezirke Mödling und Horn: Geldbörsendiebstähle und anschließende Bargeldbehebungen. Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung – Hinweise erbeten

Ein bislang unbekannter Täter soll im Zeitraum von September 2020 bis Jänner 2021 in verschiedenen Supermärkten zumindest drei Geldbörsen gestohlen und anschließend Bargeldbehebungen mit den gestohlenen Bankomatkarten durchgeführt haben.



Am 8. September 2020 soll er einer 51-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg in einem Supermarkt in Deutsch-Wagram, am 14. September 2020 einer 67-Jährigen aus dem Bezirk Tulln in einem Supermarkt in Klosterneuburg und am 22. Jänner 2021 einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Horn in einem Supermarkt in Horn die Geldbörsen gestohlen haben, während die Frauen ihre Einkäufe getätigt hätten.



Anschließend wurden noch am selben Tag Behebungen durchgeführt, wodurch eine Gesamtschadenssumme in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden sei.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg ergeht das Ersuchen um Veröffentlichung der Lichtbilder des Beschuldigten in den Medien.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram unter der Telefonnummer 059133-3203 erbeten.

