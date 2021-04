Horn : Internet mit Lichtgeschwindigkeit und hochauflösendes Fernsehen in Horn

Kabelplus ist ein Multimediaanbieter und ein 100% Tochterunternehmen der EVN AG. Das Unternehmen startete 2018 mit der Errichtung eines Glasfasernetzes in Horn. Mittlerweile haben rund 2.100 Haushalte und Betriebe in Horn Zugang zu schnellem Breitbandinternet mit Datenübertragungsraten bis zu 500 Mbit/s und hochauflösendem Kabelfernsehen direkt bis in die Wohnung (FTTH – fiber to the home).

Das Glasfasernetz in Horn wurde in den vergangenen Monaten laufend erweitert. Der Ausbau erfolgte insbesondere in der Katastralgemeinde Mühlfeld. Hier können weitere 60 Haushalte und Betriebe seit Herbst 2020 versorgt werden. In der Zwettlerstraße werden zurzeit die Anschlüsse von 14 Fertigteilhäusern vorgenommen sowie in der Robert Hammerlingstraße bei einer Wohnanlage. Im Mai 2021 starten die Ausbauarbeiten bei 16 Reihenhäusern in der Frauenhoferstraße und bei Einfamilienhäusern in der Josef Strommer Straße. In der Hans Raschstraße konnten in den vergangenen Wochen die Bauarbeiten fertiggestellt werden, hier startet die Anschlussherstellung von rund 50 Haushalten bereits Ende April. Ein weiterer Glasfaserausbau in Horn und den Katastralgemeinden befindet sich in Planung und richtet sich nach der tatsächlichen Nachfrage und der Wirtschaftlichkeit der Projekte.

Bürgermeister Jürgen Maier „Wir freuen uns mit kabelplus einen langjährigen verlässlichen Partner zu haben, der mit seiner modernen Kommunikationsinfrastruktur die gegenwärtigen und künftigen Anforderungen der Horner Bürgerinnen und Bürger erfüllen kann. Das ist sehr wichtig für den Wirtschafts- und Bildungsstandort Horn.“

„In Zeiten wie diesen nutzen unsere Kunden vermehrt multimediale Dienste wie Video- und Audiostreaming, Home-Office, Internet-Downloads und Online-TV-theken. Daher werden gut funktionierende Breitbandanbindungen immer wichtiger“, so Gerhard Haidvogel, technischer Geschäftsführer von kabelplus. „Alle Interessierten an schnellem Internet und hochauflösendem Fernsehen können sich auch gerne an unser Service Center in Horn am Kirchenplatz wenden.“

kabelplus GmbH

kabelplus ist ein Multimediaanbieter für Niederösterreich und das Burgenland. Das leistungsstarke Netz des Unternehmens bietet durch den Einsatz modernster Glasfasertechnologie Internetversorgung und Kabelfernsehen in bester digitaler, sowie HD-Qualität für private Haushalte und maßgeschneiderte Lösungen für Betriebe. Seit 2019 ist kabelplus auch in den Markt für Mobilfunkdienste eingestiegen.

Fotocredits: EVN / Barbara Leister

Bildbeschreibung: Geschäftsführer kabelplus Gerhard Haidvogel und Bürgermeister Horn Jürgen Maier

Mag. Stefan Zach MAS

Leiter Information und Kommunikation, EVN Konzern

EVN AG

EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf

T +43 2236 200 12294

M +43 676 810 32294

stefan.zach@evn.at

www.evn.at