Horn: Der Waldviertler Heimatbund hat heuer erstmals in Form eines Zoom-Meetings seine Jahreshauptversammlung abgehalten.

Im Vorjahr, 2020, war es pandemiebedingt nicht möglich eine solche abzuhalten, da aber der Vorstand alle 3 Jahre neu gewählt wird, konnte sie nicht noch einmal ausfallen. Einstimmig wurden fast alle der ehrenamtlich und engagiert tätigen Vorstandsmitglieder wieder gewählt mit dem vortrefflichen Präsidenten Univ. Prof. Dr. Thomas Winkelbauer an der Spitze.

Der bisherige Schriftführerstellvertreter Harald Winkler, Hobbyhistoriker aus Gmünd, wurde der zweite Vizepräsident und an seine Stelle folgte die junge Masterstudentin Katharina Riederer, die in ihrer Bachelorarbeit den Eisenverhüttungsplatz in Gföhl untersuchte. Der langgediente – über 30 Jahre – Herausgeber der Schriftenreihe, OStR Dr. Harald Hitz, hingegen, wurde in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen, nachdem er sich versichert hatte, dass seine Arbeit in seinem Sinne mit weiblichem Charme von Mag. Doris Gretzel und Mag. Marlene Müllner weitergeführt wird.

Weitere Themen waren Berichte über die Zeitschrift „Das Waldviertel“ und die Schriftenreihe, die Finanzgebarung des Vereins, der VWA-Wettbewerb, der ausgezeichnete vorwissenschaftliche Arbeiten an AHS bzw. Diplomarbeiten an BHS mit Waldviertelbezug prämiert, die neue Homepage und die Digitalisierung der Zeitschriften sowie die Waldviertelbibliothek, die im Horner Museum ansässig ist und mit diesem zusammen betrieben wird.



Im Anschluss daran wurde das neueste Buch der Schriftenreihe „Die Lebenswelt der dörflichen Untertanen der Herrschaft Litschau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ (Band 60) in einem interessanten Vortrag durch seinen Autor Stefan René Buzanich vorgestellt.

Der Vorstand des Waldviertler Heimatbundes in modernem Format, einem Screenshot:

v.li.n.re.: Präsident Univ. Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, Herausgeberin der Schriftenreihe Mag. Doris Gretzel, Vizepräsidentin MMag. Bettina Marchart, scheidender Herausgeber der Schriftenreihe OStR Dr. Harald Hitz, Vizepräsident Harald Winkler, Finanzreferent OStR Mag. Johann Fenz, Schriftleiter der Zeitschrift „Das Waldviertel“ Mag. Dr. Markus Holzweber, Stellvertretender Finanzreferent Ing. Karlheinz Hulka, Schriftführerin Mag. Agnes Wagner, Herausgeberin der Schriftenreihe Mag. Marlene Müllner, Stellvertretende Schriftführerin Katharina Riederer, BA

Screenshot vom Vortrag mit Autor Stefan René Buzanich und Präsident Univ. Prof. Dr. Thomas Winkelbauer

