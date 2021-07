Horn: Neues Heft „Das Waldviertel“ (2/2021) mit einem Leitartikel über den aus Eggenburg stammenden Zoologen Johann Zelebor

„Johann Zelebor ist wahrscheinlich nur wenigen bekannt“, so beginnt der Autor Gerhard Dafert seinen Aufsatz. Johann Evangelist Zelebor wurde am 5. Februar 1815 in Eggenburg im Haus Nr. 157 geboren. Im selben Haus wurde 33 Jahre später übrigens Johann Krahuletz geboren. Doch zurück zu Zelebor: er stammte aus einfachen Verhältnissen, eignete sich autodidaktisch naturkundliches Wissen an und betrieb in seinem zoologischen Wissenschaftsgebieten Pionierforschung. Er war schließlich einer von wenigen handverlesenen Naturforschern, die an der Novara-Expedition, einer Weltumseglung der österreichischen Marine in den Jahren von 1857 bis 1859, teilnehmen konnte.

Herbert Neidhart stellt die Wandmalereien in der Kirche St. Anna im Felde – die auf einer vom Weitenbach umflossenen Anhöhe etwas außerhalb von Pöggstall steht – dar: darunter den Zug der Heiligen Drei Könige, die Passion Christi oder Christus am Ölberg.

Mit den Wasenmeistern und ihren Häusern beschäftigten sich Erich Broidl und Hermine Ploiner. Die Wasenmeister (auch Abdecker oder Schinder) gehörten wie die Fahrenden und Spielleute, Bader, Müller, Leinenweber, Schäfer, Scharfrichter und Schergen zu der Kategorie der unehrlichen Leute, die durch ihr anrüchiges Gewerbe der Standesehre für ihre Person verlustig gegangen waren. Die Aufgabe der Wasenmeister war es, gefallenes Vieh abzuholen, abzuhäuten und in geeigneter Form zu vertilgen, das heißt in der Regel zu vergraben. Die Wasenmeistereien waren noch bis in die 1950er Jahre tätig, ab 1952 wurden keine neuen Gewerbe mehr zugelassen und die Abholung von Kadavern erfolgte durch Tierkörperverwertungsbetriebe.

Walpurga Oppeker widmet sich einem der interessantesten Flurdenkmäler Niederöstereichs. Die sogenannte „Schaidungssäul“ – eine ehemalige Grenzmarkierung – steht seit 360 Jahren im nordwestlichen Waldviertel, dort, wo die Länder Niederösterreich, Oberösterreich und Böhmen zusammenstoßen. Joachim, damals noch Freiherr von Windhag, ließ sie 1661 dort aufstellen.

Hermann Maurer beschäftigt sich mit dem Schwedenkreuz von Reinprechtspölla. Das an der Straße von Reinprechtspölla nach Mörtersdorf stehende Steinkreuz erlangte durch die mündliche Überlieferung des Volksschullehrers und Heimatforschers Karl Süß einen großen Bekanntheitsgrad.

Waldviertler Kulturberichte, ein Leserservice und die Mitteilungen des WHB ergänzen das 112 Seiten starke Heft (2/2021).

Ein Heft der Zeitschrift „Das Waldviertel“ kostet 8 Euro. Ein Bezug ist über die Website www.daswaldviertel.at möglich.

Vortrag über Johann Zelebor und Vorstellung von Heft 2/2021

Am 8. Juli findet von 18-19 Uhr im Krahuletz-Museum in Eggenburg ein Vortrag über Johann Zelebor statt. Mag. Gerhard Dafert berichtet über den aus Eggenburg gebürtigen Zoologen. Sein Vortrag basiert auf einem Aufsatz, der in Heft 2/2021 veröffentlicht wird. Die neue Ausgabe der Zeitschrift „Das Waldviertel“ stellt Redaktionsleiter Dr. Markus Holzweber vor.

Information und Anmeldung bis 28. Juni:

(beschränkte Teilnehmerzahl)

KRAHULETZ-MUSEUM

A-3730 Eggenburg, Krahuletzplatz 1

Tel. 02984/34003, 02984/3400

gesellschaft@krahuletzmuseum.at

www.krahuletzmuseum.at

Das Waldviertel 2/2021

Inhalt

Gerhard Dafert

Johann Zelebor (1815-1869). Biographische Anmerkungen zu einem aus Eggenburg gebürtigen Zoologen

Herbert Neidhart

Die Wandmalereien in der Kirche St. Anna im Felde

Erich Broidl und Hermine Ploiner

Die zwei Wasenmeister-Wohnhäuser von Kamp

Walpurga Oppeker

Die Windhagische Dreiländer-„Schaidungssäul“ bei Karlstift

Hermann Maurer

Einige Bemerkungen zum Schwedenkreuz von Reinprechtspölla, Bezirk Horn, Niederösterreich

Kulturberichte

Buchbesprechungen

Mitteilungen des Waldviertler Heimatbundes

Protokoll der Jahreshauptversammlung des Waldviertler Heimatbundes am Sonntag, dem 25. April 2021, in Form einer Zoom-Konferenz

Leserservice

Zeitschrift „Das Waldviertel“

Leitung der Redaktion: Dr. Markus Holzweber, 1170 Wien,

Leopold Ernst Gasse 34-36/44; Tel. 0664 /283 6789

Homepage: www.daswaldviertel.at

E-Mail: office@daswaldviertel.at