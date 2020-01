Neues Heft „Das Waldviertel“ (4/2019) mit vielfältigen Beiträgen zur Waldviertler Geschichte

Horn: In der letzten Ausgabe des Jahre 2019 widmet sich Renate Seebauer den Sgrafitti am Gebäude des Horner Bezirksgerichts und stellt die Frage, was Äspos Fabeln die Hornerinnen und Horner lehren (sollten).

Es ist davon auszugehen, dass die Puchheimer als damalige Auftraggeber mit diesen Fabeln auch eine gewisse Botschaft zu vermitteln versuchten. Die Unzufriedenheit mit der habsburgischen Obrigkeit oder mit der Besetzung des Richteramtes kann etwa schon am ersten Bild abgeleitet werden, bei dem das Richteramt mit einem Affen besetzt wurde.

Aktuell boomen Landkrimis wie auch Stadtkomödien im Fernsehen. In der Literatur sind es Kriminalromane aus Regionen, so auch aus dem Waldviertel, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Günther Scheidl stellt sich in seinem Beitrag die Frage, ob es nicht wieder an der Zeit ist, sich in Büchern mit gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer Region zu beschäftigen. Am Beispiel von schon in die Jahre gekommenen Texten Josef Haslingers und Robert Menasses zeigt er, dass die damals benannten Problematiken weiterhin aktuell sind, wenn nicht sogar an Schärfe zugenommen haben.

„Flurgrenzen, Schluchtenreißen, Hetzjagd“, so benennt Stefan Strutz seinen Beitrag, der sich mit dem Wald beschäftigt. Heute gibt der Zustand der Wälder Anlass zur Sorge, da Trockenheit und Schädlinge den Fichten und Föhren massiv zusetzen. Strutz widmet sich daher in seinem Beitrag einigen Themen, die menschlichen und natürlichen Ursprungs sind und weist damit auch auf den Stellenwert der Wälder als Kulturlandschaft hin.

Hermann Maurer stellt eine eingestochene Menschendarstellung auf einer Schale der Stichbandkeramik vor. Diese wurde in Untermixnitz im Bezirk Horn entdeckt. Dort wurden bereits im Jahr 1974 Kommassierungsarbeiten durchgeführt, die eine Entfernung der Erddecke zur Folge hatten. Zusätzlich wurde durch die damalige Herbstackerung der Fundkontext zerstört und Hermann Maurer konnte einige oberflächliche Funde – darunter auch die vorgestellte Menschendarstellung – einsammeln.

Reinhold Weikertschläger widmet sich dem ersten Sparkassen-Museum, das sich in Groß-Siegharts befindet. Er erinnert dabei an den Zweck der Sparkassengründungen, nämlich Sinn für Sparsamkeit und Fleiß zu wecken sowie Armut zu vermindern. Weikertschläger gibt einen kurzen Rückblick auf die Gründungsgeschichte der Sparkasse in Groß-Siegharts und stellt das Museum sowie ausgewählte Exponate vor.

Das Jahr 1919 lässt Markus Holzweber Revue passieren. Am Beispiel von Waldviertler Pfarrchroniken zeigt er, dass sich diese auf zwei große Themenbereiche konzentriert haben. Einerseits wurde die wirtschaftliche Notlage erwähnt, die auch im Zusammenhang mit der kriegsbedingten „Verrohung“ und einem religiösen und moralischen „Verfall“ gesehen wurde. Auf der politischen Ebene sorgten die sozialdemokratischen Gewinne bei den Wahlen des Jahres 1919 für große Irritation unter den geistlichen Schreibern.

Waldviertler Kulturberichte, Buchbesprechungen und Mitteilungen des WHB ergänzen das 88 Seiten starke Heft Nr. 4, das als letzte Ausgabe des Jahres 2019 erschienen ist. Der Jahrgang 2019 umfasste 412 Seiten. Ein Einzelheft der Zeitschrift „Das Waldviertel“ kostet 8 Euro, das Jahresabonnement (inkl. Porto & Verpackung) 27 Euro.

