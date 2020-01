ÖGK: Demenz-Beratung in allen NÖ Kundenservice-Stellen

Jetzt auch in Horn: Termine für 2020 fixiert

Rund 130 000 Menschen in Österreich sind aktuell von Demenz betroffen – Tendenz stark steigend. Die Diagnose Demenz stellt Betroffene und deren Angehörige vor gänzlich neue Herausforderungen und Probleme. Um ihnen in dieser schwierigen Situation zur Seite zu stehen, bietet die Österreichische Gesundheitskasse in Niederösterreich ab Jahresanfang regelmäßig kostenlose Demenzberatungen in allen Kundenservice-Stellen an.

Die Info-Points Demenz sind Teil des Demenz-Service NÖ, das die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) und der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) 2018 ins Leben gerufen haben. Nach der erfolgreichen Pilotphase im Raum NÖ Mitte wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) per 2020 nun auf ganz Niederösterreich ausgeweitet.

Gerade bei Demenz sind Informationen über die Krankheit und Hilfsangebote sehr wichtig. Wer etwa im Familienkreis oder bei sich selbst Veränderungen bemerkt, die auf Demenz schließen lassen, kann sich jederzeit vertrauensvoll an die Info-Points wenden und sich beraten lassen. Die Kontaktaufnahme kann über die Demenz-Hotline 0800 700 300 Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr erfolgen. Weitere Angebote und Informationen sind jederzeit unter www.demenzservicenoe.at zu finden. Im Zuge der Beratungsgespräche werden betroffene Menschen in ihrem Alltag unterstützt und über Entlastungs- und Unterstützungsangebote in Niederösterreich informiert. Auch ein Hausbesuch kann vereinbart werden.

Der Info-Point Demenz in der Kundenservice-Stelle Horn hat jeden 4. Dienstag im Monat von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.

Monat Termin Uhrzeit

Jänner 28.01.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Februar 25.02.2020 12:00 – 14:00 Uhr

März 24.03.2020 12:00 – 14:00 Uhr

April 28.04.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Mai 26.05.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Juni 23.06.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Juli 28.07.2020 12:00 – 14:00 Uhr

August 25.08.2020 12:00 – 14:00 Uhr

September 29.09.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Oktober 27.10.2020 12:00 – 14:00 Uhr

November 24.11.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Dezember 22.12.2020 12:00 – 14:00 Uhr

Weitere Informationen und die Termine in den anderen Kundenservice-Stellen unter www.demenzservicenoe.at.

Mit 1. Jänner 2020 wurden die neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengeführt. Sie ist die neue Kraft im heimischen Gesundheitssystem und bietet ihren 7,2 Millionen Versicherten weiterhin ein umfassendes Versorgungs- und Serviceangebot vom Bodensee bis zum Neusiedler See. Die Österreichische Gesundheitskasse stellt sicher, dass ihre Versicherten einen einfachen Zugang zu den besten Gesundheitsleistungen im Land haben – unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft und ihrem Gesundheitszustand. Den Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern sowie heimischen Dienstgeberinnen und Dienstgebern ist die Österreichische Gesundheitskasse weiterhin ein starker und verlässlicher Partner. Mehr Informationen auf www.gesundheitskasse.at.

Rückfragehinweis: Österreichische Gesundheitskasse, Öffentlichkeitsarbeit, Kremser Landstraße 3, 3100 St. Pölten, 050766-125121, Siegfried Breiner, Kundenservice Horn, Case Management, Stephan-Weykerstorffer-Gasse 3, 3580 Horn, Tel. +43 5 0766-120832, siegfried.breiner@oegk.at , www.gesundheitskasse.at