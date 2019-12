Horn: Am 12. Dezember 2019, gegen 15.00 Uhr besuchte KontrInsp Andreas Zach, 2. Stellvertreter des Inspektionskommandanten auf der Polizeiinspektion Horn, in seiner Freizeit einen Lebensmittelmarkt in Horn um Einkäufe zu tätigen.

Im hinteren Bereich des Marktes bemerkte er, wie plötzlich eine Frau zusammenbrach und von ihrem Gatten gehalten und betreut wurde. KontrInsp Zach kam dem Mann sofort zu Hilfe, der seine Frau mit letzter Kraft festhielt und legte sie zu Boden.

Er verständigte den Notarzt und begann sofort mit Mund- zu Mundbeatmung, da die Frau Atemstillstand hatte und sich stark verkrampfte. Nach mehrmaligen Beatmungen begann die Frau wieder teilweise selbst zu atmen, die Atmung setzte aber immer wieder aus. Nach einiger Zeit kam der Notarzt und übernahm die weitere Behandlung.

Bei einem Besuch des Polizisten am 13. Dezember 2019 im Landesklinikums Horn stellte sich heraus, dass die 72-jährige Frau aufgrund der Einnahme von Antibiotika einen epileptischen Anfall erlitten hatte.

Aufgrund der medizinischen Versorgung im Landesklinikum Horn ist die 72-jährige Frau wieder wohlauf und kann das Krankenhaus bald wieder verlassen.

Im Bild: KontrInsp Andreas Zach mit der 72-jährigen Gertrude F., Foto: LPD-NOE

