Geras: 2 Schnuppertickets ermöglichen den BürgerInnen aus Geras seit dem 1. Jänner 2021, den Öffentlichen Verkehr in Richtung Wien kennenzulernen und die vielfältigen Vorteile zu genießen.

Die GemeindebürgerInnen können völlig entspannt die Franz-Josefs-Bahn Richtung Wien nehmen und innerhalb der Kernzone Wien mit den U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen die Hauptstadt erkunden.Neben der Bahnlinie von Retz über Hollabrunn nach Wien können sämtliche Buslinien in einem Streckennetz genutzt werden.

Gegen einen kleinen Betrag an die Gemeinde, kann der Öffentliche Verkehr stressfrei genossen werden und das Auto in der Garage stehen bleiben.

Sich durch die eindrucksvolle und idyllische Landschaft des Waldviertels chauffieren zu lassen, soll ein Anstoß sein den Öffentlichen Verkehr zu nutzen.

„Das Schnupperticket ist eine tolle Sache für jene Bürger, die die öffentlichen Verkehrsmittel bereits nutzen, aber auch für all jene, die sich vom öffentlichen Verkehrsangebot persönlich überzeugen möchten. Wir hoffen, dass möglichst Viele auf den Geschmack kommen werden und künftig häufiger das Auto stehen lassen und das Angebot nutzen werden,“ so Bürgermeister Johann Glück.

Das Schnupperticket ist eine Jahreskarte des Verkehrsverbundes Ost-Region, das vom Regionalen Mobilitätsmanagement der NÖ. Regional mit einer Förderung aktiv unterstützt wird. Das Ziel ist es das Interesse an den Öffis zu erhöhen und das umfangreiche Angebot wahrzunehmen.

Die Franz-Josefs Bahn, die in Hötzelsdorf-Geras hält, ist eine wichtige Lebensader für die Region. Das Bewusstsein für den öffentlichen Verkehr wird dadurch geschaffen.

Dabei nutzen die BürgerInnen umweltschonende Verkehrsmittel und entlasten den Regionalverkehr. Die Einsparung von CO² steht im Einklang mit den Klimazielen des Landes.

Arztbesuche und Behördenwege können ohne Weiteres mit dem Schnupperticket abgedeckt werden. Neben diesem sozialen Service kann auch die Verwaltung das Schnupperticket für Dienstfahrten heranziehen.

Alles in allem ist das Schnupperticket ein tolles Angebot für die BürgerInnen um den Öffentlichen Verkehr erleben zu können



Im Bildv.l.n.r.: Amtsleiterin Ingrid Schuecker(Geras), Philip Laister (NÖ.Regional) und Bürgermeister Hans Glück. (c) Philip Lais

Ihr Ansprechpartner:

Philip Laister, BSc

Mobilitätsmanager

Mobil: 0676 88 591 237

philip.laister@noeregional.a

NÖ.Regional.GmbH | Hauptregion Waldviertel

3910 Zwettl | Sparkassenplatz 1/2/3

www.noeregional.at