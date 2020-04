Horn: Das ganze Land befindet sich in einem Ausnahmezustand, der Shut Down belastet die heimische Wirtschaft enorm.

Dennoch werden laut dem regionalen Jobportal jobwald.at auch im Waldviertel in manchen Branchen dringend Mitarbeiter gesucht.

Bäckermeister Andreas Riederich ist auch in Zeiten der Corona-Krise mit gewohnt vollem Einsatz am Werk, bietet seine Backwaren privaten „Endkunden“ an und beliefert mit seinem Unternehmen zahlreiche Landeskliniken und Ministerien: „Das Backen von Brot wird seit tausenden von Jahren praktiziert und kann als absolut krisensicheres Handwerk angesehen werden.“ Derzeit sucht der Horner Unternehmer Produktionsmitarbeiter in allen drei Schichten und betont, dass die Arbeitszeiten somit „flexibel nach dem individuellen Lebensrhythmus der einzelnen Mitarbeiter gewählt werden können“.

Das regionale Jobportal jobwald.at unterstützt die Bäckerei Riederich seit 13 Jahren bei der Mitarbeitersuche, dort sind auch alle derzeit offenen Stellen des Unternehmens zu finden.

Roland Surböck, der Gründer und Geschäftsführer der Waldviertler Plattform berichtet von seinen Erfahrungen der letzten Wochen: „Klarerweise spüren auch wir einen Rückgang der ausgeschriebenen Stellen und erhalten derzeit weniger neue Aufträge. Andererseits gibt gerade jetzt auch Unternehmen, die besonders intensiv nach Mitarbeitern suchen.“

Neben der bereits erwähnten Horner Bäckerei sind dies etwa das NÖ Hilfswerk (Pflegefachkräfte), einige Steuerberatungskanzleien (suchen verstärkt Personalverrechner), landwirtschaftliche Betriebe (Erntehelfer), Herka frottier (NäherInnen für Mund-Nasen-Masken), Wingelhofer aus Starrein (Monteure) oder das Seniorenzentrum St. Martin in Zwettl, das per sofort einen Küchenchef einstellen möchte.

Surböck: „Gerade hat mich ein Elektrofachhändler (EVS Team Krems) angerufen, der dringend Mitarbeiter für die Lieferung von Haushaltsgeräten sucht, um die „kritische Infrastruktur“ in Häusern und Wohnungen zu versorgen.“

Und dann ist da noch der Heimtier-Futtermarkt: PRO PET AUSTRIA mit Standort in Gastern beweist sich auch in Zeiten von Corona als krisensicherer Arbeitgeber und sucht derzeit laut Mag. Sarah Koller von der Personalabteilung über jobwald.at langfristige Mitarbeiter sowie kurzfristige Aushilfskräfte, um die Versorgung unserer vierbeinigen Lieblinge sicherzustellen

Foto (© Emil Jovanov): Bäcker Andreas Riederich und jobwald.at Gründer Roland Surböck arbeiten schon seit dreizehn Jahren zusammen, um die „Mitarbeitersuche gebacken zu bekommen“. Das Foto entstand natürlich vor der Corona-Krise.

Informationen: Mag. Mag. Roland Surböck, Geschäftsführung Jobmedien, Mobil: 0676/510 54 40, rs@jobmedien.at , JOBMEDIEN GmbH, Schulgasse 10, 3580 Horn, www.jobwald.at , www.jobwein.at