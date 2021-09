Bezirk Horn und Tulln: 1. Einsatz: Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person auf der B4 Höhe Sachsendorf!

Am Freitag, den 10.09.2021 um 10:40 Uhr wurden die Feuerwehren Harmannsdorf, Matzelsdorf, Eggenburg und Maissau zu einem Verkehrsunfall mit einer vermutlich eingeklemmten Person und mehreren verletzten Personen auf die B4 Höhe Sachsendorf alarmiert.

Ein Fahrzeuglenker kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem angrenzenden Feld. Zum Glück war keine Person im Fahrzeug eingeklemmt! Zwei verletzte Personen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Horn gebracht.

Alarmierung durch: Florian Niederösterreich

Alarmierung über: Sirene und Blaulicht SMS

Alarmierungszeitpunkt: 10:40 Uhr – 10.09.2021

Einsatzart: T2 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Einsatzort: B4 Höhe Sachsendorf

Mannschaftsstärke: 6 Mann

Fahrzeuge & Geräte: LFA-B & KLF-A

Einsatzdauer: ca. 1 Stunde

Eingesetzte Feuerwehren: FF-Matzelsdorf, FF-Eggenburg, FF-Maissau, FF-Harmannsdorf

Sonstige Einsatzkräfte: 2 RTW (Rettungswagen), 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug), 2 Polizeistreifen

2. Einsatz:

Person in Notlage – Person in Erntemaschine eingeklemmt in Harmannsdorf!

Am Freitag, den 10.09.2021 um 14:28 Uhr wurden die Feuerwehren Harmannsdorf, Matzelsdorf & Eggenburg zu einer Menschenrettung – Person in Erntemaschine eingeklemmt nach Harmannsdorf alarmiert. Ein Landwirt / auch Mitglied unserer Feuerwehr kam bei der Arbeit am Feld mit dem Fuß in eine Erntemaschine und wurde von dieser reingezogen & eingeklemmt! Nach einer möglichst schonenden Rettung durch die alarmierten Feuerwehren konnte er dem Notarzt übergeben werden und ins Krankenhaus Horn transportiert werden.



Wir wünschen unserem Feuerwehrkameraden alles Gute!

Alarmierung durch: Florian Niederösterreich

Alarmierung über: Sirene und Blaulicht SMS

Alarmierungszeitpunkt: 14:28 Uhr – 10.09.2021

Einsatzart: T2 – Person in Notlage

Einsatzort: Harmannsdorf

Mannschaftsstärke: 5 Mann

Fahrzeuge & Geräte: LFA-B & KLF-A

Einsatzdauer: ca. 1 Stunde

Eingesetzte Feuerwehren: FF-Matzelsdorf, FF-Eggenburg, FF-Harmannsdorf

Sonstige Einsatzkräfte: 1 RTW (Rettungswagen), 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug), 1 Polizeistreife



