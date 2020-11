Grafenegg: Pandemie: bis einschließlich 6. Dezember müssen neben dem Grafenegger Advent auch die Weihnachtskonzerte des Tonkünstler-Orchesters am 5. und 6. Dezember in Grafenegg abgesagt werden.

Schloss und Park sind jedoch auch in diesem Jahr weihnachtlich beleuchtet und bringen ab dem ersten Advent ein wenig vorweihnachtlichen Glanz in Zeiten des Lockdowns. Alle Spaziergänger werden gebeten, sich an die aktuell geltenden Verordnungen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten.

