waldviertel.news und noe.news haben die Berichterstattung eingestellt!

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die Berichterstattung aufgrund gesundheitlicher Probleme mit 30.06.2022 eingestellt werden musste.

Unser herzlicher Dank gilt allen treuen Leser:innen und Werbepartnern, die uns über all die Jahre begleitet haben!

Danke für Ihr Verständnis!

Kontakt: Sollten Sie Kontakt zu den ehemaligen Betreibern von waldviertel.news und noe.news benötigen, bitten wir Sie, uns unter abwicklung@noe.news zu kontaktieren.

Datenschutz: Diese Website enthält keine Cookies und keine auf Servern Dritter gehosteten Dateien. Der Betreiber und der Provider der Seiten (World4you) erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an den Provider übermittelt. Dies sind: Browsertyp/Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer-URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Technischer Kontakt: Stephan Schmatz (Kontaktdaten).