Krems: Das gesamte Line-Up des donaufestival 2021 „IN THE YEAR OF THE METAL OX“ (01.-3.10. und 08.-10.10.2021, Krems) ist nun online.

www.donaufestival.at

In einem Ausnahmejahr wie diesem ist auch in der Kommunikation alles etwas anders/kurzfristiger als sonst.

Mit dem genauen Timetable, den genauen Spielorten (Fast alle Veranstaltungen finden an den verschiedenen Plätzen der 2 Festivalzentren Klangraum Krems Minoritenkirche, Minoritenplatz 5, 3500 Krems-Stein, und Messegelände, Utzstraße 12, 3500 Krems statt, Filme und Talks im Kino im Kesselhaus, Dr. Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems), den Detailinformationen zu den einzelnen Acts werden wir erst Mitte September online gehen. Es gibt auch keinen gedruckten Programmfolder.

