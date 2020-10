Dross: 10 Jahre Brandner Hygiene. Ein Jahrzehnt der Hygiene-Innovationen

Brandner Hygiene feiert sein 10-jähriges Jubiläum und zählt nach einem Jahrzehnt zu den innovativsten Unternehmen rund um die Themen der Lebensmittelhygiene und Luftreinigung.

*** 10 Jahre geprägt von Innovationskraft ***

Im Oktober 2010 wurde die Brandner Hygiene von Gerhard Brandner einem Experten für Lebensmittelhygiene gegründet. Als klassisches Start-up begann die Firmengeschichte bescheiden mit kleiner, aber leistungsstarker Büroausstattung und sehr viel Motivation. Ziel des Gründers war es, für Lebensmittel verarbeitende Unternehmen umfassende hygienische Gesamtlösungen für alle Bereiche der Lebensmittel-Sicherheit zu erstellen. Innerhalb kürzester Zeit konnten zahlreiche, namhafte Betriebe als Kunden gewonnen werden. Durch den Erfolg der ersten Jahre, stellte sich die Brandner Hygiene vom reinen Handelsunternehmen zum Hersteller von chemisch-technischen Produkten auf. Seit 2012 wird mit eigenen Rezepturentwicklungen und Verfahren wie dem BiOxi® Vernebelungs-Verfahren innovativ gearbeitet. Dies brachte dem Unternehmen aufgrund der einzigartigen Wirkungsweise rasch eine Vielzahl an Innovationspreisen wie den Anerkennungspreis des NÖ Innovationspreises 2017, WINNER des German Innovation Award 2018 und Gewinn des Energy Globe Award 2019/Wasser/NÖ. Mit der Entwicklung des international patentierten BMB® Schimmelextraktionsverfahrens konnte dann sogar eine Internationalisierung und die Gründung eines weiteren Unternehmens erreicht werden. Ende 2019 folgte die Produktentwicklung BiOxi® home ein Produkt zur Luftreinigung für den Haushaltsbereich, welches durch seine Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit ein Investmentkapitalangebot von Hans Peter Haselsteiner und Katharina Schneider bei der Start-up Show „2 Minuten 2 Millionen“ brachte.

*** 10 Jahre – stabil und innovativ durch die Coronakrise ***

Die Coronakrise stellte auch die Brandner Hygiene vor große Herausforderungen. Trotz Reiseeinschränkungen mussten technische Anlagen bei den betreuten Unternehmen funktionieren. Und ungeachtet der Rohstoffmängel und Kontingentierung musste die Versorgung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln weiter gewährleistet werden. Dank gutem internationalen Netzwerk, langjährigen Verträgen und der Innovationskraft konnte die Brandner Hygiene rasch auf Engpässe reagieren und in Folge ein Flächenbehandlungsmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid in größeren Mengen produzieren. Mit diesem neuem Produkt BiOxi® 1 war die Brandner Hygiene als eines der wenigen Unternehmen stets in der Lage, Desinfektionsmittel in größeren Mengen zu liefern. Zusätzlich konnte mit dem BiOxi® Vernebelungs-Verfahren auf die zunehmenden Bedürfnisse der Luftdesinfektion bei Unternehmen reagiert werden. Dabei werden mit dem unsichtbaren Nebel auch schwer zu erreichende Bereiche, innerhalb weniger Minuten wirksam und sicher desinfiziert. Auch dank der Kooperation mit ÖWD cleaning services wurden damit zahlreiche Unternehmen stabil und sicher durch die Coronakrise begleitet.

*** Die nächsten 10 Jahre ***

Innovation und Einzigartigkeit sind das Erfolgsgeheimnis der Brandner Hygiene. Diesen Weg plant das Unternehmen weiter zu gehen und mit neuen innovativen Produkten im Hygienebereich neue Märkte zu erschließen.

„Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit der Entwicklung einer Kosmetikproduktlinie für den Mann, der Beastcosmetics® bereits gewagt. Damit decken wir für uns einen völlig neuen Markt ab. Mit Beastcosmetics® bedienen wir das Bedürfnis nach individueller, typgerechter Barthygiene und -pflege auf Basis kontrolliert und biologisch angebauter Öle. Neue Produkte und Kundensegmente werden folgen“, so die Vision von Unternehmensgründer und Geschäftsführer Gerhard Brandner.

Die Brandner Hygiene GmbH

Die Brandner Hygiene GmbH hat sich als zentrale, kompetente Ansprechstelle für alle Fragen der Lebensmittelhygiene und Luftreinigung positioniert. Der Geschäftsführer Gerhard Brandner entstammt einer Waldviertler Fleischerfamilie. Nach seiner Ausbildung konnte er Erfahrung in der Fleischverarbeitung und in späterer Folge in der Lebensmittelhygiene bei einem Konzern sammeln wo er den gezielte Einsatz von Reinigungstechnik in Kombination mit chemischen Reinigungsverfahren international in leitender Funktion entwickelte und umsetzte. Durch die Leitung eines chemischen und in weiterer Folge eines mikrobiologischen Labors konnte er weitere technologische und mikrobiologische Erfahrung sammeln. 2010 erfolgte die Gründung der Brandner Hygiene die umfassende hygienische Gesamtlösungen und Produkte für Unternehmen Privatkunden anbietet.

Kontakt: Geschäftsführer: Mst. Gerhard Brandner – brandner@brandner-hygiene.at +43 (0) 660 608 1888