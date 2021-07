Langenlois: Best-of-Show zum Geburtstag

Eigentlich wollte die LALO Faschingsgilde ihr Jubiläum schon im vorigen Jahr ordentlich abfeiern, doch die weltweite Pandemie zwang die sonst stets humorvollen Damen und Herren zur Nachdenkpause. Unter dem Motto „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ wird nun alles nachgeholt:

Am Freitag, dem 13. August 2021 gibt es die besten Sketches, Musiknummern und Tänze aus den ersten 30 Jahren der Narrentruppe noch einmal live und open air auf der Gartenbühne in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern zu sehen.

Bei dieser „Best of 30 Jahre LALO“-Show gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern aus Politik, Film und Fernsehen. „Stars & Sternchen“ werden den unterhaltsamen Abend inmitten prachtvoller Gärten musikalisch auflockern.

„Gänzlich werden wir mit der ‚ORF Gartenparty der Stars‘ von Anfang Juni nicht mithalten können, sind aber knapp dran“, meint LALO-Obmann und Gründungsmitglied Kurt Fuchsberger. Er verspricht einen einzigartigen Abend mit spektakulären Licht- und Showeffekten sowie bunten Kostümen und Masken.

Neben dem unbedingten Willen, den Menschen einige Stunden den Alltag vergessen zu lassen, hat sich die LALO-Faschingsgilde ein Ziel gesetzt, dass sich von vielen anderen Faschingsveranstaltern unterscheidet und seit 30 Jahren unverändert ist: Die LALO- Faschingsgilde will nicht nur unterhalten, sondern auch helfen! Und so ist es keine „Frage der Ehre“, sondern eine Selbstverständlichkeit, dass der gesamte Reinerlös der Veranstaltungen, unschuldig in Not geratenen Mitbürgern in der Großgemeinde Langenlois bzw. Vereinen, deren oberstes Ziel das Helfen ist, zufließen soll.

Karten zum Vorverkaufspreis von € 18,00 gibt es im Büro Kultur Langenlois (02734/3450). Für die Abendkassa (€ 21,00) gibt es keine Garantie, da die Nachfrage groß ist. Das Ticket berechtigt außerdem zum Besuch der Erlebnisgärten ab 17:30 Uhr. Bitte 3-G-Nachweis unbedingt mitbringen!

Best of 30 Jahre LALO Faschingsgilde

Freitag, 13. August 2021, 19:30 Uhr

Kittenberger Erlebnisgärten

30 Jahre LALO Faschingsgilde

Best-of-Show zum Geburtstag, Foto © Andreas Hofer / Robert Herbst

Liebe Grüße

WOLFGANG SCHWARZ

LALO Faschingsgilde Langenlois

0664/419 29 50

Best of 30 Jahre LALO Faschingsgilde

Freitag, 13. August 2021, 19:30 Uhr

Kittenberger Erlebnisgärten

3553 Schiltern, Laabergstraße 15

www.facebook.com/lalofaschinglangenlois