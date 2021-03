Krems: Covid-19-Maßnahmen gelockert: Ab 15.3. ist Schulsport im Freien erlaubt

Die Bundesregierung hat grünes Licht für Schulsport im Freien gegeben. Um möglichst vielen Kremser SchülerInnen den Sportunterricht zu ermöglichen und gleichzeitig die Covid-19-Auflagen zu erfüllen, stellt die Stadt Krems mehrere Rasenplätze zur Verfügung.

Ab 15. März sollen Kinder- und Jugendsport in Vereinen im Freien sowie Schulsport wieder erlaubt sein. Darüber freuen sich auch die Kremser Sportvereine und Schulen. Deshalb stellt die Stadt ab kommender Woche die Rasenplätze auf dem Ausportplatz und der Kunstrasenplatz in Stein für den Sportunterricht der Schulen zur Verfügung.

Dass diese Lockerung in der Pandemie wichtig war, darüber sind sich Mediziner, Psychologen und Pädagogen einig. „Wir freuen uns mit den jungen Menschen, dass es endlich wieder möglich ist, in Kleingruppen wieder Sport auszuüben, und tun unser Bestes, auch die Schulen darin zu unterstützen“, sagt Sport-Bereichsleiter Mag. Roland Dewisch. Es gelten die jeweils gültigen strengen Covid-19-Auflagen. Die MitarbeiterInnen des Sportamts werden die Einhaltung der Auflagen überwachen.

