Krems: Ab 14. Dezember: Neuer Stadtbus in Krems

Die Stadt Krems hat heuer trotz Corona-Pandemie wieder ein Weihnachtspaket für die Kremserinnen und Kremser geschnürt: Stadtbus und Parken werden an den Adventsamstagen zum Nulltarif angeboten. Eine perfekte Gelegenheit den neuen Stadtbus kennenzulernen. Er ist ab 14. Dezember in Krems unterwegs.

DIE optimale Gelegenheit, den neuen Stadtbus kennenzulernen, bietet sich im Advent. Er ist an den Adventsamstagen und am Feiertag, 8. Dezember, zum Nulltarif unterwegs. Das gleiche gilt am Heiligen Abend und am Silvestertag (bis 12.30 Uhr). Mit seinen sieben Linien und neuen Destinationen ab 14. Dezember macht er es noch einfacher, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Wer aber absolut nicht auf sein Auto verzichten kann, profitiert ebenfalls vom Advent-Package: Autofahrer sparen an den Freitagnachmittagen und an den Samstagen im Advent die Parkgebühren in der blauen und grünen Zone. Auch am Heiligen Abend und zu Silvester ist das Parken in der Innenstadt kostenlos. Dass die Parkgebühr entfällt, bedeutet jedoch nicht, dass auch die Kurzpark-Regelung außer Kraft gesetzt ist. Bitte daher die Parkuhr nicht vergessen!

Gratis-Stadtbus: Adventsamstage (28.11., 5., 12. und 19.12.) und 8. Dezember ganztägig, am Heiligen Abend und zu Silvester bis 12.30 Uhr.

Gratis Parken: Freitagnachmittag ab 12 Uhr und alle Samstage im Advent (27./28.11., 4./5.12., 11./12.12., 18./19.12., sowie am Heiligen Abend und zu Silvester.

Informationen-Foto: Barbara Elser, Tel. 02732/801-235, Stadt Krems, www.krems.gv.at