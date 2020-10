Rossatz-Arnsdorf: Ein 72-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land war als Mitglied einer sechsköpfigen Wandergruppe am 28. Oktober 2020 am Welterbesteig, von der Ruine Aggstein kommend in Richtung St. Johann im Mauerthale unterwegs.

Gegen 12:30 Uhr dürfte der 72-Jährige beim Abstieg von der Tischwand in Richtung St. Johann im Mauerthale ausgerutscht und etwa 150 Meter über eine steile felsdurchsetzte Rinne abgestürzt sein.

Seine Begleiter und Einsatzkräfte der Bergrettung Wachau leisteten dem 72-Jährigen Erste-Hilfe und setzen die Rettungskette in Gang.

Er wurde mittels Taubergung aus dem alpinen Gelände gerettet und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 mit Verletzungen schweren Grades in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

LPD-NOE