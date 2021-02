Krems: Die Anlagen der einstigen Stadtgärtnerei an der Strandbadstraße werden abgetragen.

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich Anfang Februar. Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Arbeiten sind nicht zu erwarten.

Die Gebäude stehen seit der Übersiedlung des Stadtgartenamtes in die Rechte Kremszeile leer. Wie das Grundstück in Zukunft genutzt werden wird, ist noch offen. Es gibt Überlegungen, an dieser Stelle einen Parkplatz zu errichten.

