Krems: Der Verein Altstadtflohmarkt Krems spendete an den Elternverein „Das behinderte Kind“ einen Betrag von € 750,-.

Obmann Alfred Michel sowie das Ehepaar Judith und Erich Aigner nutzten den ersten Flohmarkttermin des Jahres zur Übergabe der Spende an die Begünstigten.

Der Kremser Elternverein „Das behinderte Kind“ unterstützt seit 1975 Therapien sowie Bildungs- und Bewegungsangebote für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Bei der Übergabe wurde der Verein durch seine Obfrau Mag.a Anna Wegl, durch die Kassierin Hilde Steinhauer und durch den Schriftführer Mag. Klaus Bergmaier vertreten, die sich herzlichst für die Spende bedankten. Die Spende kommt dem Elternverein derzeit sehr gelegen, da aufgrund von Covid-19 das jährliche Faschingsfest des Vereins in der Pfarre St. Paul, die Haupteinnahmequelle des Vereins, heuer nicht abgehalten werden konnte. Spenden sind daher jederzeit herzlichst am Konto IBAN AT67 2022 8000 0005 0559, lautend auf Elternverein, willkommen.

Der nächste Altstadtflohmarkt am Dreifaltigkeitsplatz findet am Samstag, 3. April, statt – wie immer am ersten Samstag im Monat. Informationen zum Flohmarkt gibt es unter 0 664 / 17 09 880 bzw. c.michel@gmx.at

Foto (c) Paul Bergmaier, zur freien Verwendung, v.l.n.r.: Erich Aigner, Alfred Michel (Obmann), Judith Aigner (alle 3 vom Verein Altstadtflohmarkt); Hilde Steinhauer (Kassierin), Mag.a Anna Wegl (Obfrau), Mag. Klaus Bergmaier (Schriftführer, alle 3 vom Elternverein „Das behinderte Kind“)

Rückfragen zum Elternverein bei Mag.a Anna Wegl – anwe@aon.at – 0 650 / 37 32 425