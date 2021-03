Krems: Letzte Woche fand die Angelobung von im März 2021 in die Raab Kaserne eingerückten 96 Rekruten statt.

Durch die angespannte COVID-Lage war es Ehrengästen und Angehörigen nicht möglich, am Festakt teilzunehmen. Die angetretenen Rekruten legten in Anwesenheit des Garnisons- und Brigadekommandanten, Brigadier Mag. Christian Habersatter, Militärsenior Mag. Michael Lattinger und Militäroberkurat Mag. Oliver Hartl, dem Kommandanten Stabsbataillon 3, Oberst Georg Härtinger MSD MA unter den Klängen der Militärmusik Niederösterreich unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberstleutnant Adolf Obendrauf, ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich und das österreichische Volk ab. Im Anschluss erfolgte die Versetzung zu verschiedenen Dienststellen in Niederösterreich.



Fotograf: Wm Schratter

Bilder von links nach rechts

MG_2744-Georg Härtinger MSD MA Oberst; MG_2689-Einrückungstermin März/2021; MG_2822-Bei der Angelobungsformel

