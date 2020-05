Brunn im Felde: Bedienstete der Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp konnten am konnten am 6. Mai 2020, geen 16.40 Uhr, im Ortsgebiet von Brunn im Felde einen roten Pkw wahrnehmen, welcher auf dem Dach mehrere Packungen mit Nut- und Federbrettern geladen hatte.

Der 37-jährige Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Krems wurde aufgefordert sein Fahrzeug anzuhalen. Während die Bediensteten ihr Fahrzeug verkehrsbedingt in ca. 100 Meter Entfernung wendeten, setzte der Lenker seine Fahrt jedoch fort. Er konnte jedoch umgehend erneut angehalten werden.

Bei der durchgeführten Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde festgestellt, dass die Bretter lediglich untereinander mit Zurrgurten gesichert wurden. Das lose Ende von einem der beiden Zurrgurten wurde am Heckscheibenwischer angebunden, während das andere lose Ende an der Dachreling angebunden wurde. Die Bretter ragten beidseitig 160cm über den Fahrzeugrand hinaus.

Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.

LPD-NOE