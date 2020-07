Krems: In der Neutaugasse 4/2 in der Kremser Innenstadt lebt und arbeitet die aus Brasilien stammende Künstlerin Adriana Affortunati, die bereits durch einige spektakuläre Aktionen und Pop-up-Ausstellungen hat aufhorchen lassen.

Unter dem Titel „Raumplan“ lädt sie am Freitag, 24. Juli, ab 16 Uhr (open end) und am Samstag, 25. Juli, von 11 bis 15 Uhr in ihr Atelier zu einer sehenswerten Schau ihrer zeitgenössischen Werke und Rauminstallationen ein.

Bereits am 21. Juli lud sie zu einem Preview-Abend, an welchem sie auch ihren Geburtstag feierte. Neben dem begeisterten Stadtrat Prof. Helmut Mayer und Paula Haslinger von der NÖ Festival und Kino GmbH konnte Affortunai auch ein weiteres Geburtagskind des 21. Juli begrüßen, nämlich Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier, ein bekennender Fan der Arbeiten der Künstlerin.

Im Bild von links: GR Mag. Klaus Bergmaier, Paula Haslinger (NÖ Festival GmbH), Adriana Affortunati, StR Prof. Helmut Mayer

Informationen zur Künstlerin: www.aaffortunati.com

Mit besten Grüßen – Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

der Stadt Krems an der Donau, Pressedienst, www.spoekrems.at