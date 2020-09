Krems: Die junge Künstlerin Ernst Lima gestaltet die aktuelle Ausstellung in der galeriekrems.

Unter dem Titel „None of our secrets are physical“ zeigt sie eine Serie von Aquatinta-Radierungen. Bild und Ton bedingen und ergänzen einander.

Ernst Lima verbindet in ihrer künstlerischen Arbeit unterschiedlichste Medien und Techniken. Fotografie, Zeichnung, Druckgrafik und Sound verschmelzen zu vielschichtigen digitalen und analogen Collagen, Klanginstallationen und Performances. Sie schafft Schnittstellen zwischen Resonanz und Entfremdung, Realität und Fiktion, fotografischer Beobachtung und subjektiver Interpretation. Ausgangsbilder sind meist fotografische Momente ihrer Fotoarchive. Elemente von Gesten überarbeitet sie teils analog, teils digital. In ihren Soundarbeiten spielt die zwischenmenschliche Resonanz eine tragende Rolle.

Ernst Lima über ihre Arbeit: „Ich beschäftige mich mit der Verbindung digitaler und analoger Prozesse. In diesem Wechselspiel werden die ursprünglichen Bilder so weit verfremdet, bis sie von außen nicht mehr lesbar sind. Im letzten Schritt verwende ich die Aquatinta-Radierung, mit der ich digitale und analoge Ebene verbinde und auf Augenhöhe bringe.“

Ernst Lima stammt aus Niederösterreich. Sie studiert im Diplomsemester an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 2017 führte sie ein Stipendium an die École supérieure d’art et de Design Marseille-Méditerranée. Sie ist Mitbegründerin des Wiener Projektraums One Mess Gallery. Ihre Arbeiten wurden in Ausstellungen in Wien und Marseille gezeigt. Sie ist seit kurzem in der Sammlung der Ö1 Talentebörse. Mit Krems verbindet sie ihre Schulzeit und der Besuch der Malakademie.

In Vertretung von Bürgermeister Dr. Reinhard Resch eröffnete Stadtrat Prof. Helmut Mayer die Ausstellung in der galeriekrems (vormals Bibliotheksgalerie in der Stadtbücherei). Er zeigt sich von Ernst Limas Werken genauso beeindruckt wie der ebenfalls anwesende Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier. Die galeriekrems wird kuratiert von Kulturamtsleiter Dr. Gregor Kremser.

Ernst Lima: None of our Secrets are Physical, galeriekrems, Körnermarkt 14. Vernissage: Donnerstag, 10. September 2020, 19 Uhr. Zu sehen bis 13.11. 2020 während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei & Mediathek. www.ernstlima.com, www.museumkrems.at

Foto zur freien Verwendung v.l.n.r. Kulturamtsleiter Dr. Gregor Kremser, Künstlerin Ernst Lima, Stadtrat Prof. Helmut Mayer

