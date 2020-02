Krems: Dieser Tage fand im Arte Hotel Krems die Vernissage zur Ausstellung „Nothing is Forever“ von Georg Pummer statt.

Neben seinen Portraitarbeiten aus dieser Serie werden auch zum ersten Mal ein Großteil der Werke rund um Model und Selfshotkünstlerin Christina Noèlle gezeigt. Diese Zusammenarbeit mit Christina Noèlle ist dem 1983 in Niederösterreich geborenen Maler Georg Pummer besonders ans Herz gewachsen und sehr speziell. Die Arbeiten mit Christina Noèlle sind und bleiben vorläufig die einzigen Exponate, in denen es durchaus einen Hauch von Erotik zu spüren gibt. Gleichzeitig wurde an diesem Abend das neue Werk „Blue Flower“ aus dieser Kollektion veröffentlicht. Details dazu auf www.georgpummer.com

Neben vielen Kunstmessen im Ausland wird es dieses Jahr nur zwei Ausstellungen Pummers in Österreich geben. Das arte Hotel Krems ist stolz darauf, eine davon für die nächsten Monate zu beherbergen. Im „artist’s place“ seines Hotels in der Dr.-Karl-Dorrek-Straße konnte Direktor Michael Frödrich bei der Vernissage, die sehr große Resonanz fand, Stadtrat Günter Herz und Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier begrüßen, die von den Werken Pummers begeistert waren.

Foto zur freien Verwendung (c) arte Hotel Krems, v.l.n.r. StR Günter Herz, Künstler Georg Pummer, Model Christina Noèlle, Hoteldirektor Michael Frödrich, GR Mag. Klaus Bergmaier

Informationen: Klub sozialdemokratischer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Krems an der Donau, Pressedienst, www.spoekrems.at