Krems: Ein 29-Jähriger aus Krems lenkte am 15. Juni 2020, gegen 22:40 Uhr, einen Pkw im Stadtgebiet von Krems auf der Kremstalstraße in Fahrtrichtung Rehberg.

Zur selben Zeit lenkte eine 46-Jährige aus Krems ein Fahrrad in dieselbe Fahrtrichtung. Sie wurde auf der Kremstalstraße vom Pkw des 29-Jährigen erfasst, zu Sturz gebracht und schwer verletzt.

Der 29-Jährige dürfte seine Fahrt ohne Anzuhalten fortgesetzt haben und kam wenige Meter danach von der Kremstalstraße ab, überfuhr einen Begrenzungsstein und touchierte mit dem Außenspiegel eine 31-jährige Fußgängerin, welche auf einer Grasfläche mit ihrem Hund unterwegs war.

Die schwer verletzte Radfahrerin und die geschockte Fußgängerin wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht.

Unmittelbar nach den Unfällen parkte der Unfalllenker den beschädigten Pkw im Nahbereich ein und dürfte den Besuch eines Lokals beabsichtigt haben, wobei ihm der Zutritt zum Lokal verwehrt worden sein soll.

Der fahrerflüchtige Lenker wurde wenig später von Polizisten der Polizeiinspektion Krems auf den Treppen einer Brücke liegend angetroffen. Eine schwere Beeinträchtigung durch Alkohol wurde angenommen. Von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde die Blutabnahme angeordnet, wobei beim 29-Jährigen nach erstem Untersuchungsergebnis ein Wert von 2,7 Promille festgestellt wurde. Er wird dem Magistrat Krems an der Donau und der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.

LPD-NOE