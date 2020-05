Krems: Eröffnungsaktion für Saisonkarten von 25. bis 28. Mai 2020

Das Kremser Sommerbad öffnet am Freitag, 29. Mai 2020 ab 9 Uhr, seine Pforten. Vorab gibt es für alle Badegäste, die sich eine Saisonkarte kaufen, eine Eröffnungsaktion.

Am Freitag, 29. Mai, ist es endlich soweit: Das Kremser Sommerbad startet in die neue Saison. „Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, den Kremserinnen und Kremsern und besonders den Familien ein Stück Normalität zurückzugeben“, zeigt sich Bürgermeister Dr. Reinhard Resch erfreut über die Öffnung im Sommerbad.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen sind einige Rahmenbedingungen zu beachten: So wird die Anzahl der Badegäste, die sich gleichzeitig im Sommerbad aufhalten dürfen, auf 1.250 Gäste beschränkt. Das entspricht der letzten Empfehlung des Bundes, wonach ein Badegast pro zehn Quadratmeter Liegefläche eingelassen werden darf. Damit die Badegäste schon vor dem Besuch im Bad wissen, ob die Besucheranzahl erreicht ist, wird es sowohl online https://www.badearena.at als auch vor Ort eine aktuelle Besucherstand-Anzeige geben.

Damit auch im Wasser der Abstand von einem Meter eingehalten wird gibt es keine Abtrennung für Sportschwimmer. Auch das Warmwasser-Außenbecken ist vorerst nicht in Betrieb. Der Nasen-Mundschutz ist nur im Eingangsbereich des Bades und im Gebäude zu verwenden. Die Hygiene im Bad bei Desinfektion und Reinigung wird von den MitarbeiterInnen groß geschrieben. Eine Ansteckung mit Corona über das Beckenwasser wird von der AGES ausgeschlossen.

Eröffnungsaktion von 25. bis 28. Mai

Für Stammgäste bietet das Sommerbad auch heuer wieder die beliebte Saisonkarte an. Sie kann bereits vor der Öffnung ab Montag, 25. bis Donnerstag, 28. Mai von 8 bis 16 Uhr an der Badekasse gekauft werden. Zu jeder Saisonkarte gibt es an diesen Tagen einen Fünfer-Block fürs Hallenbad gratis dazu. Mit dem Kauf der Saisonkarte im vorhinein könnnen die Badegäste auch die Wartezeit an der Kassa umgehen. Nähere Infos: www.badearena.at

Foto: Das Kremser Sommerbad öffnet am 29. Mai seine Pforten. © Stadt Krems

Rückfragen: Barbara Elser, Magistrat der Stadt Krems, Tel. 02732/801-235, www.krems.gv.at