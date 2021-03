Krems: Monatlicher Mal- und Zeichenwettbewerb in der Stadtbücherei & Mediathek

Die Stadtbücherei & Mediathek ruft ab April Groß und Klein zum monatlichen Mal- und Zeichenwettbewerb auf.

Starke Frauen und Mädchen: Mit diesem Thema startet der erste Mal- und Zeichenwettbewerb in der Stadtbücherei & Mediathek. Ab April sind alle großen und kleinen Bücherfans eingeladen, das Motto des jeweiligen Büchertisches bildlich festzuhalten. Wenn das Bild fertig ist, einfach ein Foto davon machen und per Mail an buecherei@krems.gv.at schicken! Die MitarbeiterInnen der Bücherei suchen dann jede Woche ein Bild aus, dass sie auf ihrer Facebook-Seite posten. Am Ende des Monats gewinnt das Bild mit den meisten Likes.

Anregungen zum aktuellen Thema „Starke Frauen“ können sich die ZeichnerInnen auch im museumkrems holen. Dort startet am 10. April die Ausstellung „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“. Stadtbücherei & Mediathek, buecherei@krems.gv.at, www.krems.gv.at/buecherei

Rückfragen: Barbara Elser, Tel. 02732/801-235