Krems: Zur Jahreshauptversammlung rief dieser Tage der Verein „Bühne am Hohen Markt“.

Durch Covid-19 gab es heuer im Sommer erstmals seit der Vereinsgründung keine Theateraufführungen, vor allem weil keine Proben möglich waren. Obwohl erfreulicherwiese genug Spielwillige vorhanden sind, auch interessierten Theaternachwuchs gibt es in und um Krems in großer Zahl. Stattdessen werden Pläne für 2021 gewälzt und für das Weihnachtsstück 2020 doppelt so viele Aufführungen geplant.

Stadtrat KR Prof. Helmut Mayer, der gemeinsam mit seiner Gattin Hanna Mayer bereits selbst bei einem der Stücke mitgewirkt hatte und mit dem Meidlinger Ensemble und der Donaubühne Krems selbst ein Theatermensch durch und durch ist, vertrat die Stadt und versicherte den Verein auch in Hinkunft nach Kräften zu unterstützen.

Langzeit-Publikumsliebling Christa Karpischek wurde als Obfrau bestätigt, ihr neuer Stellvertreter wurde DI Dr. Eduard Philipp Rille. Kassier ist Mag. Dominik Lutz, Conny Wagner Schriftführerin, als Rechnungsprüfer kam Karl Nemeth neu zum erfahrenen Otto Bergmaier hinzu.

Im Bild von links: Kassier Mag. Dominik Lutz, Conny Wagner, DI Dr. Eduard Philipp Rille, Obfrau Christa Karpischek, Rechnungsprüfer Otto Bergmaier, StR KR Prof. Helmut Mayer, Rechnungsprüfer Karl Nemeth

