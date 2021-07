Krems: Ausstellungseröffnung am 17.7.mit freiem Eintritt

Christian Helwing verbindet in der aktuellen Arbeit drei Schauplätze miteinander: den Innenraum der Dominikanerkirche, den Körnermarkt und die Kunsthalle Krems. Zur Eröffnung am Samstag, 17. Juli, gibt es freien Eintritt ins museumkrems und in die Kunsthalle Krems

Der deutsche Künstler Christian Helwing lässt die Dominikanerkirche durch eine Installation mit weißen und schwarzen Vorhängen und Teppichen zum Teil seines Kunstwerks werden. Für die Installation im Oberlichtsaal der Kunsthalle Krems verbindet Helwing die beiden Ausstellungsorte durch die Skulptur des Erzengels Michael.

Andreas Krimmer hatte diese Figur 1688 für die Mariensäule auf dem Körnermarkt vor der Dominikanerkirche geschaffen. Diese Figur verhüllt Helwing mit einem schwarzen Kasten, um auf deren Absenz zu verweisen. Die Skulptur transferiert er in die Kunsthalle und integriert sie in ein schwarz-weißes Raumgefüge. Helwing thematisiert damit auch die Neu-Kontextualisierung einer barocken Skulptur in ein zeitgenössisches Umfeld.

Übrigens: Bei der Skulptur des Heiligen Michaels bei der Mariensäule auf dem Körnermarkt handelt es sich um eine Replik. Das Original ist Bestandteil der Sammlungen des museumkrems.

Eröffnung mit freiem Eintritt

Die Ausstellung wird kommenden Samstag, 17. Juli, an beiden Schauplätzen eröffnet: In der Dominikanerkirche sind der Künstler Christian Helwing, Kurator Andreas Hoffer und Kunsthallen-Direktor Florian Steininger von 10 bis 12 Uhr anwesend, in der Kunsthalle Krems zwischen 15 und 17 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag in beiden Einrichtungen frei.

Eröffnung: Samstag, 17.Juli, Dominikanerkirche (10-12 Uhr); Kunsthalle Krems (15-17 Uhr)

Vorschau: Kuratorenführung in der Dominikanerkirche: Freitag, 20. August, 16 Uhr

www.museumkrems.at

www.kunsthalle.at

