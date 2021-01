Krems: Stadt Krems bietet ab 25. Jänner regelmäßig kostenlose Antigen-Testungen

Im Kampf gegen die Pandemie rücken die Gemeinden im Bezirk Krems enger zusammen. BürgerInnen können sich in Kürze von Montag bis Freitag in einer von fünf Teststraßen in Krems, Gföhl, Langenlois, Mautern oder Weißenkirchen testen lassen.

Die Stadt Krems richtet eine Teststrecke in der Sporthalle Krems ein. Ab kommenden Montag, 25. Jänner, haben BürgerInnen die Möglichkeit, hier einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen, und zwar jeden Montag von 15 bis 19 Uhr. An den anderen Wochentagen betreibt jeweils eine andere Gemeinde eine Teststraße. Informationen zu den genauen Zeiten und Standorten gibt es auf der Web-Seite www.testung.at. Das Prozedere ist das gleiche wie bei den jüngsten Flächentestungen. Die Voranmeldung über www.testung.at wird empfohlen.

Erste Infomationen zu Impfungen

Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass die Pandemie nur durch eine konsequente Impfstrategie bewältigt werden kann. Experten haben für Österreich einen nationalen Impflan ausgearbeitet, der genau verfolgt wird. Wie rasch die Impfungen voranschreiten, hängt davon ab, wie schnell und in welchem Umfang der Impfstoff verfügbar ist.

Wichtig für alle, die sich impfen lassen möchten: Nutzen Sie die Möglichkeit der Online- Vorregistrierung unter www.impfung.at/vorregistrierung. Damit sind Sie für eine Impfung vorgemerkt und Sie werden verständigt, sobald die Impfung für Ihre Personengruppe möglich ist. Erst dann ist die Anmeldung für einen konkreten Impftermin möglich. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Vorregistrierung durch eine Vertrauensperson vornehmen lassen. Im Notfall wenden Sie sich für die Vorregistrierung an den Magistrat Krems: Tel. 02732 / 801-884.

Alle weiteren Informationen: www.impfung.at

Ursula Altmann

Stadtkommunikation, Marketing & Sales

Magistrat der Stadt Krems

Obere Landstraße 4

A-3500 Krems

http://www.krems.gv.at

T +43 (0)2732/801 227

M +43 (0)676/848 828 227