Krems: Stadt Krems bietet ab 8.2. zwei Teststraßen in den Österreichhallen

Die Teilnahme an den kostenlosen Covid-19-Testungen ist so groß, dass die Stadt weitere Teststrecken und Testzeiten einrichtet. Ab 8. Februar können BürgerInnen auch am Donnerstag zur Testung kommen. Der Standort wird in die Österreichhallen verlegt.

Ab kommendem Montag, 8. Februar, bietet die Stadt einen zweiten Termin für Antigen-Schnelltestungen an. Neben Montag können sich Bürgerinnen und Bürger auch am Donnerstag kostenlos testen lassen, und zwar so wie an Montagen zwischen 13 und 19 Uhr. Die Teststraßen werden von der Sporthalle in die Österreichhallen verlegt.

Die Testzeiten sind mit anderen Gemeinden im Bezirk koordiniert. Kremserinnen haben die Möglichkeit, sich an den anderen Werktagen in Gföhl, Langenlois, Mautern oder Weißenkirchen testen zu lassen (mehr Infos auf www.testung.at).

Wer sich regelmäßig testen lassen möchte, muss sich übrigens nicht jedes Mal voranmelden. Die Registrierung gilt bis drei Monate nach der letzten Testung. Danach werden die Registrierungsdaten gelöscht und man muss sich gegebenenfalls neu registrieren.

Die genauen Informationen zu den Testungen und Testzeiten an den verschiedenen Standorten finden sich auf www.testung.at. Auch die Voranmeldung läuft über diese Plattform. Informationen und Vorregistrierung für die Corona-Impfung auf www.impfung.at

