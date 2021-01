Krems: Am 15.01.2021 starteten im Universitätsklinikum Krems die COVID-Impfungen für Mitarbeiter*innen.

Nach einem festgelegten Stufenplan wird nun die Belegschaft nach und nach den Impfstoff erhalten.

Das Universitätsklinikum Krems geht mit gutem Beispiel voran und startete am Freitag mit den COVID-Impfungen für die Mitarbeiter*innen. Den reibungslosen Ablauf verdankte man der kurzfristigen und flexiblen Organisation der kollegialen Führung, welche 2 Tage Vorlaufzeit nutzte und einen umfassenden Stufenplan zur Impfung der Belegschaft erstellte. So konnte innerhalb kürzester Zeit die Impfbereitschaft abgefragt, eine Impfstraße inklusive dem benötigtem Personal geplant, sowie organisiert und abschließend umfassend an die Mitarbeiter*innen kommuniziert werden.

„Die Impfbereitschaft innerhalb des Klinikums ist erfreulich hoch. Wir verfolgen die Strategie der offenen Kommunikation, versuchen die Fragen der Mitarbeiter*innen ehrlich und unaufgeregt zu beantworten und somit auf die Wichtigkeit der Impfung hinzuweisen.“ erklärt Prim. Assoc. Prof. Dr. Jünger, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Krems.

So wurde für die Mitarbeiter*innen des Klinikums, ganz im Sinne der offenen Kommunikation, eine Informationsveranstaltung mit Prim. Univ. Prof. Dr. Karl Zwiauer, Mitglied des nationalen Impfgremiums, zur Beantwortung aller noch bestehenden Bedenken und zur allgemeinen Meinungsbildung, organisiert.



Bereits am Wochenende konnten die ersten Personen geimpft werden, diese Woche werden weitere Mitarbeiter*innen den COVID-Impfstoff erhalten.

„Ich habe im Vorhinein recherchiert und mit unserem Abteilungsleiter der Pneumologie, Prim. Assoc. Prof. Dr. Errhalt, gesprochen, welcher mir versicherte, dass er sich auf jeden Fall impfen lassen wird und mir seine Ansichten erklärte. Die Meinung eines Experten war mir sehr wichtig und hat mir auf jeden Fall die Angst genommen. Ich habe mich dann aufgrund dessen, sowie aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen für die Impfung entschieden.“ erzählt Frau Sandra Rieger, DGKP der klinischen Abteilung für Unfallchirurgie von Ihrer Entscheidung sich impfen zu lassen und fügt noch hinzu „Ich hoffe zudem, dass das ein großer Schritt zurück in unser gewohntes Leben ist.“

Im Bild: COVID-Impfung im UK Krems , Foto: UK-Krems

