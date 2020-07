Krems: Die Kremser MadatarInnen besuchten die diversen Museen und sonstigen Einrichtungen dort und führten mit den Teams und BesucherInnen interessante Gespräche.

Die Sehnsucht nach Kunst und Kultur war während des Lockdowns sehr groß.

Besonders zu empfehlen ist die Susanne Wenger Foundation, die sich einen Stock über dem Literaturhaus in der Steiner Landstraße 3 im sogenannten KunstQuartier auf der Kunstmeile Krems.

Zweck der Susanne Wenger Stiftung ist es, das Erbe der Künstlerin, das aus ihrer Kunst und ihrer Lebensphilosophie besteht, am Leben zu erhalten. Susanne Wenger wurde 1915 in Graz geboren, lebte und arbeitete aber 60 Jahre lang in Nigeria.

Martha und Wolfgang Denk konnten die Stadträte Günter Herz und Prof. Helmut Mayer sowie Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier mit seiner Familie begrüßen, die mit der Wenger Foundation schon länger verbunden sind. Klaus Bergmaier hat Susanne Wenger, die am 4. Juli ihren 105. Geburtstag gefeiert hätte, noch in den 1990er-Jahren persönlich kennengelernt, als er in seiner Studentenzeit in der Kunsthalle Krems gearbeitet hat, deren Gründungsdirektor Wolfgang Denk 1991 war. Wenger hatte unter seiner Zeit als Direktor im Jahr 1995 zu ihrem 80. Geburtstag eine große Ausstellung in der Steiner Minoritenkirche, die damals noch von der Kunsthalle mitbespielt wurde.

Informationen: www.susannewengerfoundation.at

Im Bild von links: Dipl.-Päd.in Andrea Bergmaier, Wolfgang Denk, GR Mag. Klaus Bergmaier, Martha Denk, StR Günter Herz, StR Prof. Helmut Mayer

