Krems: Die Kunsthalle Krems präsentiert ab Montag, 07. Dezember die Ausstellung Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other Hand.

Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Museum der Moderne Salzburg, das nahezu zeitgleich (31.10.2020 – 21.02.2021) unter dem gleichnamigen Titel eine unterschiedliche Werkauswahl von Fiona Tan präsentiert.

Zum Schutz vor COVID-19 findet keine Pressekonferenz statt. Gerne arrangiere ich für Sie einen individuellen Pressetermin oder ein telefonisches Interview mit der Künstlerin Fiona Tan, der Kuratorin Nina Schedlmayer oder Florian Steininger, dem künstlerischen Direktor der Kunsthalle Krems.

Zur Ausstellung:

Die in Amsterdam lebende Künstlerin Fiona Tan nimmt seit den 1990er-Jahren eine zentrale Position innerhalb der zeitgenössischen Kunst ein. Die Ausstellung in Krems ist eine Mid Career Retrospektive. Fiona Tan gilt als führende Protagonistin einer auf Recherche und Dokumentation basierenden Kunst. Unsere Geschichte, die Wahrnehmung von Zeit und Porträts von Menschen spielen in ihren fotografischen und filmischen Arbeiten eine wesentliche Rolle. Mit ihrem stetigen Wechsel zwischen Authentizität und bildnerischer Inszenierung lässt sie die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion langsam verschwimmen. Die Ausstellung in der Kunsthalle Krems legt den Fokus auf die jüngeren Werke der Künstlerin und begeistert mit prägnanten visuellen Eindrücken.

