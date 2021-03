Krems: Das Universitätsmagazin upgrade erhielt höchste Auszeichnung bei den internationalen Mercury Awards in New York

Die Donau-Universität Krems ist Grand Award Winner 2020/2021 und gewann bei den renommierten Mercury Excellence Awards in New York mit ihrem Universitätsmagazin upgrade den Grand Award. Bei dem internationalen Wettbewerb werden jährlich die weltweit besten Arbeiten aus dem Bereich Kommunikation prämiert. Upgrade, das Universitätsmagazin für Wissen und Weiterbildung, gewann in der Kategorie Magazine/Design und wird gestalterisch umgesetzt mit der Agentur buero8. Bereits zuvor erhielt upgrade im Rahmen des Wettbewerbs die Goldmedaille in der Kategorie Magazines – Design/Alumni Magazine.



Seit über 30 Jahren werden in New York die besten Arbeiten im Bereich Kommunikation im Rahmen der Mercury Awards ausgezeichnet. Seit dem Bestehen des Grand Awards im Jahr 2008, dem Final-Bewerb aus den Goldmedaillen-GewinnerInnen der einzelnen Kategorien, ist die Donau-Universität Krems erst die dritte österreichische Institution, die diesen Preis gewinnen konnte. Im Wettbewerb standen 351 Projekte, die dieses Jahr von 56 PreisrichterInnen ausgewählt und prämiert wurden. Die Donau-Universität Krems ist neben der University of Pittsburgh die zweite Universität weltweit, die einen Mercury Grand Award gewinnen konnte.

Ihre Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR

Donau-Universität Krems – Universität für Weiterbildung

Abteilung für Kommunikation, Marketing und PR

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems

T +43 (0)2732 893-2577

www.donau-uni.ac.at