Krems: Wir haben die Entscheidung lange hinausgezögert, aber der Ernst der Lage lässt uns keine andere Wahl:

Das donaufestival 2020, das vom 24.4. bis 2.5. in Krems hätte stattfinden sollte, ist abgesagt.

Nicht nur canceln immer mehr Künstler*innen ihre Auftritte in Europa, auch wir als Festivalorganisation wollen und müssen zum Schutz unserer Gäste, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen nun dazu beitragen, die Verbreitung des Sars-Cov-2 Virus nicht noch weiter zu begünstigen.

Gekaufte Tickets werden selbstverständlich rückerstattet, hierfür wird sich das Ticketing direkt mit den Käufer*innen in Verbindung setzen.

Wir haben es schon länger befürchtet, nun schlägt das Virus die Vorfreude: Das donaufestival 2020 findet nicht statt. Bis vor kurzem haben wir noch an den letzten Schrauben der konkreten Festivalabwicklung gedreht. Gemeinsam mit vielen Gästen, die schon ihre Interesse bekundet und Tickets gekauft hatten, haben wir uns bereits auf die Navigation durch ein diesmal unserer Meinung nach besonders vielversprechendes Programm eingestimmt. Und nun, um beim diesjährigen Festivalmotto Machines like us zu bleiben, steht die Festivalmaschine still wie wir. Und wir können nichts machen, als unser großes Bedauern über die Absage kundzutun.

Doch nach der Absage kommen ein neues Jahr und ein neues Glück. Das donaufestival 2021 wird kommen, und es wird die Lücke von 2020 hoffentlich vergessen machen. Stay tuned.

Im Namen des donaufestival-Teams, Thomas Edlinger, Künstlerischer Leiter donaufestival

Informationen: Mag. Barbara Pluch, Leitung Presse / Kulturvermittlung NÖ Festival und Kino GmbH, 02732 908030 322, www.donaufestival.at