Verkehrsunfall in Paudorf: Am 11.07.2021 gegen 16.40 Uhr lenkte eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Krems-Land ihren Pkw, im Ortsgebiet 3508 Paudorf von der Eggendorferstraße kommend in Richtung Kremserstraße (L100).

Bei der Kreuzung zur querverlaufenden Hauptstraße fuhr die PKW-Lenkerin in die Kreuzung ein und übersah dabei den aus Richtung St. Pölten kommenden 20-jährigen Mopedlenker. Dieser prallte gegen den Pkw und kam dabei schwer zu Sturz.

Die Pkw-Lenkerin betätigte unmittelbar nach dem Aufprall den Retourgang ihres Fahrzeuges und setzte schockartig zurück. Dabei erfasste diese, einen zu diesem Zeitpunkt aufgeschlossenen 55-jährigen Motorradlenker. Dieser hatte sein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits angehalten und wurde vom rechten hinteren Pkw-Heck erfasst und niedergestoßen.

Der 20-jährige Mopedlenker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber C2 in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt und der 55-jährige Motoradfahrer erlitt eine leichte Verletzung.

Am Moped und am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Eine kurzfristige Straßensperre der L 100 wurde eingerichtet.

LPD-NOE

Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Lichtenau im Waldviertel

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems-Land lenkte am 10. Juli 2021, gegen 17.20 Uhr, ein Motorrad auf der L 73 aus Richtung Krems an der Donau kommend in Richtung Lichtenau im Waldviertel durch das Ortsgebiet von Lichtenau-Loiwein.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 63-jähriger Mann eine selbstfahrende Arbeitsmaschine in die entgegengesetzte Richtung und bog unmittelbar vor den Motorradlenker nach links ein.

Der 21-jährige Motorradfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein und kam zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn verbracht.

LPD-NOE

Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Krumau am Kamp

Ein 62-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte am 10. Juli 2021, gegen 09.45 Uhr, ein Motorrad auf der LB 32 aus Richtung Horn kommend in Richtung Gföhl durch das Gemeindegebiet von Krumau am Kamp.

Bei Straßenkilometer 9,35 kam er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts ab und stürzte über eine Böschung.

Dabei erlitt der 62-jährige schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.

LPD-NOE