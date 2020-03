Krems: Absagen der Kultur Mitte Krems

Die Kultur Mitte Krems hat fürs erste Halbjahr 2020 alle geplanten Ausstellungen, Lesungen und Diskussionsveranstaltungen abgesagt bzw. in die zweite Jahreshälfte verschoben.

Die Termine des 2. Halbjahres werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Bleiben Sie gesund!

Covid-19 – Heimquarantäne für Reise-Rückkehrer

Krems: Verordnung: Nach dem Urlaub für 14 Tage in die Selbstisolation

Um die Ausbreitung des Corona-Virus so rasch wie möglich einzudämmen, erlässt die Stadt Krems eine weitere Verordnung für Kremserinnen und Kremser, die von einer Reise aus genau definierten Destinationen zurückkehren.

Wer nach eine Reise an seinen Wohnsitz nach Krems zurückkehrt, muss sich unverzüglich in eine 14-tägige Heimquarantäne begeben. Dies betrifft all jene, die aus Italien, der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie aus dem gesamten Bundesland Tirol, der Gemeinde Flachau, dem Gasteinertal (Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein) dem Großarltal (Großarl, Hüttschlag), Heiligenblut, der Region Arlberg (Lech, Warth, Klösterle, Schröcken, Ortsteil Stuben) heimkommen. Diese Personen müssen sich auch beim Gesundheitsamt melden, und zwar vorzugsweise elektronisch – www.noe.gv.at/einreise – oder telefonisch: 02732/9025-30861.

Ausnahmen gibt es für Personen, die ein bestätigtes negatives SARS-CoV-2-Testergebnis vorlegen, das nicht älter ist als vier Tage. Ausgenommen ist auch (auf Antrag mit Bescheid), wer im Gesundheits-, Pflege- oder Sozialbereich arbeitet oder für die Sicherheit oder Grundversorgung der Bevölkerung im Einsatz ist. Dazu zählen auch Freiwillige in Blaulichtorganisationen.

Der genaue Wortlaut der Verordnung über die Absonderung von Einreisenden aus bestimmten Gebieten auf dem Landweg nach dem Epidemiegesetz 1950 findet sich auf www.krems.gv.at . Nähere Diese Regelung gilt bis 3. April 2020. Nähere Information erteilt das Gesundheitsamt der Stadt Krems: 02732/8025-30861

Verein Impulse: Auch in der Krise für Jugendliche da

Krems: Mobile Jugendarbeit See you via Telefon und Social Media im Einsatz

Auch wenn, oder gerade weil das öffentliche Leben derzeit auf ein absolutes Minimum reduziert ist, ist es wichtig, eine Anlaufstelle für Fragen, Sorgen und Ängste zu haben. Für Jugendliche in Krems haben die MitarbeiterInnen des Vereins Impulse ein offenes Ohr.

Die mobile Jugendarbeit SeeYou Krems tritt zwar aufgrund der Covid-19-Maßnahmen momentan nicht in persönlichen Kontakt, ist aber dennoch für Jugendliche zwischen 12 und 23 Jahren für alle Anliegen erreichbar: per Mail, Chat, Facebook, Instagram, WhatsApp und Telefon. Nähere Info: Christina Schweiger (fachliche Leitung): 0676/840803¬ 203.

Die Jugendberatungsstelle jub ist ebenfalls im Einsatz und zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar: Tel. 0676/840803-201 (Dienstag und Donnerstag, 12-16 Uhr), info@jub-krems.at , www.vereinimpulse.at

Im Bild: Social Distancing gilt auch in der Jugendarbeit: Die mobilen JugendarbeiterInnen sind via Whatsapp, Facebook, Instagram und Co für alle Anliegen da. © Verein Impulse

