Krems: 21.10.: Stadtspitze verteilt frühmorgens Stärkung an AlltagsradfahrerInnen

Wer mit dem Fahrrad in die Arbeit oder zur Schule fährt, darf sich kommenden Mittwoch, 21. Oktober, auf eine Überraschung freuen: An drei stark frequentierten Kreuzungen werden sie ab 7 Uhr früh mit einem Frühstückskipferl belohnt.

Diese Aktion der Stadt Krems dient einerseits der Bewusstseinsbildung und soll andererseits die Akzeptanz aller Verkehrsteilnehmer fürs Radfahren steigern. „Krems ist eine Stadt der kurzen Wege und deshalb ideal, um mit dem Rad zur Schule, in die Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren“, sagt Bürgermeister Dr. Reinhard Resch. „Mit unserer Aktion wollen wir vor allem jene auf die positiven Effekte des Radfahrens aufmerksam machen, die jeden Morgen mit ihrem Auto im Stau stehen“, ergänzt Stadtrat Alfred Scheichel. „Radfahren wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus, vermindert Stress. Und man ist in der Stadt oft schneller am Ziel, als wenn man das Auto benützt.“

RadlerInnen-Frühstück: Mittwoch, 21. Oktober, 7-8 Uhr.

Kreuzung Ringstraße / Utzstraße

Kreuzung Ringstraße / Dinstlstraße

Kreuzung Austraße / Bertschingerstraße

Bei Regenwetter wird das RadlerInnen-Frühstück auf den nächsten Tag, 22. Oktober, verschoben.

Informationen-Foto: Ursula Altmann, Tel. 02732/801-227, Stabstelle Stadtkommunikation

Marketing und Sales, Obere Landstraße 4, 3500 Krems, Tel.:+43 (0)2732/801-223, www.krems.gv.at