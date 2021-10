Krems: Ein vorerst unbekannter Täter brach in der Nacht zum 16. Oktober 2021 in ein Geschäft im Stadtgebiet von Krems an der Donau ein stahl daraus einen Tresor und transportierte diesen mit einem E-Scooter, den er ebenfalls aus dem Geschäft gestohlen hatte, ab.

In der Folge dürfte der unbekannte Täter den Tresor in einen Weingarten verbracht und versucht haben diesen zu öffnen. Da dies nicht gelungen ist dürfte er in zwei weitere Firmenobjekte im Stadtgebiet von Krems an der Donau eingebrochen haben und Elektrowerkzeuge gestohlen haben.

In den Vormittagsstunden des 16. Oktober 2021 versuchte der unbekannte Täter sich Werkzeuge bei einer Firmen auszuborgen. Bei dem weiteren Versuch den Tresor zu öffnen dürfte der Täter gestört worden sein und flüchtete.

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau und Gföhl führten umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen durch. Dabei konnten der gestohlene Tresor, der E-Scooter, sowie ein Rucksack des Täters in einem Weinberg im Stadtgemeindegebiet von Krems an der Donau aufgefunden und sichergestellt werden. Durch die umfangreichen Erhebungen und die Spurenauswertung konnte ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Krems an der Donau-Land als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Dem Beschuldigten konnten auch ein Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 12. Oktober 2021 in eine Kfz-Werkstätte, sowie ein vollendeter und zwei versuchte Einbruchsdiebstähle in Firmenobjekte im Stadtgebiet von Krems an der Donau in der Nacht zum 19. Oktober 2021 zugeordnet werden. Dabei wurde größtenteils Bargeld gestohlen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde am 22. Oktober 2021 an der Wohnadresse des Beschuldigten eine Hausdurchsuchung durchgeführt, die negativ verlief.

Bei der anschließenden Vernehmung zeigte sich der 19-Jährige geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die do. Justizanstalt eingeliefert.

LPD-NOE