Brunnkirchen:

In der Nacht zum 17. November 2020 verübten bislang unbekannte Täter insgesamt drei Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile einer Wohnhausanlage in Brunnkirchen.

Die Türe zum Bereich der Kellerabteile war unversperrt. Die Täter stahlen unter anderem Motorsägen, Motorradbekleidung, ein Pocket-Bike sowie diverses Werkzeug. Die Höhe des Gesamtschadens liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Tipps der Polizei:

• Achten Sie darauf, dass die Eingangstüren zur Wohnhausanlage geschlossen sind.

• Sperren Sie auch den Zugang zum Kellerabteil immer ab und verwenden Sie dafür ein hochwertiges Vorhangschloss oder eine gleichwertige Sperrvorrichtung.

• Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerabteil auf.

• Machen Sie Ihr Kellerabteil möglichst blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren.

• Füllen Sie für Ihre Fahrräder einen Fahrradpass aus. Dieser ist bei jeder Polizeidienststelle erhältlich oder zum Download auf der Internetseite des Bundeskriminalamtes unter

https://bundeskriminalamt.at/202/Eigentum_schuetzen/files/Fahrradpass_2020.pdf

• Versperren Sie Ihre Fahrräder mit einem geeigneten und geprüften Fahrradschloss und sichern Sie das Fahrrad über den Rahmen an einem fest verankerten Bügel oder einer fixen Wandhalterung.

• Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

• Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion unter der Telefonnummer

059 133

Weitere Informationen finden sie auch im Internet unter: www.bmi.gv.at

sowie bei jeder Polizeiinspektion und den Beamten der Kriminalprävention, diese können Sie auch unter der oben angeführten Rufnummer erreichen.

LPD-NOE