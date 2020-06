Bergern: Die Fahrbahn der Landesstraße L 109 im Bereich Schenkenbrunner Berg im Gemeindegebiet von Bergern im Dunkelsteinerwald wird von km 8,300 bis km 9,600 saniert.

Am 25. Juni 2020 nahm Landesrat Ludwig Schleritzko die Verkehrsfreigabe für die Fahrbahnsanierung der L 109 im Gemeindegebiet von Bergern im Dunkelsteinerwald vor.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Mir ist es wichtig, sichere Landesstraßen zur Verfügung zu stellen. Dazu ist es notwendig laufend Erhaltungsmaßnahmen auszuführen und Investitionen dafür zur Verfügung zu stellen, wie z. B. hier in Schenkenbrunn.“

Ausgangssituation

Die Fahrbahn der Landesstraße L 109 im Bereich Schenkenbrunner Berg entsprach nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen, weshalb der NÖ Straßendienst zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Sanierung der Fahrbahn auf eine Länge von rund 1,3 km mit Kurvenkorrekturen beschlossen hat.

Ausführung

Bereits im Frühjahr 2020 wurden mit einer Verbesserung der Straßenentwässerung durch Erneuerung von Rohrleitungen und der Adaptierung von Einlaufschächten die Arbeiten begonnen.

Danach wurde nach Vorlage einer rund 10 cm starken Frostschutzschichte die gesamte Fläche von rund 7.800 m² samt dem bituminösen Material der Fahrbahn durchgefräst und in eine neue Lage gebracht, wodurch eine Konstruktionsverstärkung in den Innenkurvenbereichen erzielt werden konnte und eine Optimierung des Längs- und Quergefälles möglich war.

Abschließend wurde die Fahrbahn mit dem Aufbringen einer neuen Trag- und Deckschichte wiederhergestellt. Nach der Verkehrsfreigabe wird jetzt noch das Bankette an die neue Höhenlage der Fahrbahn angepasst.

Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Krems in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region am 20. April 2020 begonnen.

Die Gesamtbaukosten von rund € 245.000,- werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Im Bild von links: DI Gerhard Mayer (NÖ Straßenbauabteilung 7 in Krems), Landesrat Ludwig Schleritzko, Vzbgm. Karl Klein, NÖ Straßenbaudirektor DI Josef Decker, Straßenmeister Peter Heindl, Bürgermeister Mag. Roman Janacek, Gerald Fehr (Straßenmeisterei Krems)

